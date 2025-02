France Construira une Prison Spécialisée pour les Plus Grands Narcotrafiquants

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annonce l'ouverture d'une prison de haute sécurité dédiée aux 100 plus grands narcotrafiquants de France au plus tard le 31 juillet prochain.

Le ministre de la Justice , Gérald Darmanin, a annoncé que la prison de haute sécurité dédiée aux 100 plus grands narcotrafiquants de France ouvrira ses portes au plus tard le 31 juillet prochain. Interrogé sur BFMTV et RMC, il a confirmé qu'il existait actuellement quatre centres pénitentiaires susceptibles d'accueillir ce dispositif.

Il s'agit d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, que Darmanin visitera vendredi soir, ainsi que Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, Condé-sur-Sarthe dans l'Orne et Saint-Maur dans l'Indre. Le centre choisi sera entièrement rénové pour un montant de quatre millions d'euros.Darmanin a précisé que cette prison serait « totalement sous cloche », avec une interdiction de communication avec l'extérieur, un renforcement des effectifs de personnel et des moyens technologiques « extrêmement forts ». L'objectif est de créer un environnement de détention extrêmement sécurisé pour empêcher les détenus de mener leur activité criminelle pendant leur incarcération. Le ministre ambitionne d'ouvrir trois à quatre autres établissements de ce type dans les prochaines années. Lorsqu'il avait annoncé ce projet en début d'année 2025, Darmanin avait justifié sa nécessité par le constat que l'isolement de certains trafiquants parmi d'autres détenus ne fonctionnait pas. Selon lui, tous les détenus ne présentent pas le même niveau de dangerosité et les mesures de sécurité ne doivent pas être uniformes. L'ambition est de démontrer que la prison pour un grand narcotrafiquant implique la perte de libertés et la fin d'une vie agréable. Le ministère de la Justice a indiqué à BFMTV que cette prison de haute sécurité serait équipée d'un système de brouillage empêchant les communications entre les détenus, de fouilles régulières et de mesures de lutte anti-drones autour de l'établissement.





