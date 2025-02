France conquiert le relais mixte des Mondiaux de biathlon 2025

La France remporte le relais mixte des Mondiaux de biathlon 2025 à Lenzerheide, en Suisse. La victoire est un signe encourageant pour les Bleus après leurs six médailles d'or en 2024.

Les Mondiaux 2025 de biathlon se déroulent du 12 au 23 février à Lenzerheide en Suisse et la France rêve d'une moisson de médailles aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Après les six sacres acquis en 2024, la France ne manque pas d'ambition et ça commence par un relais mixte dont elle est tenante du titre. Les Bleus récupèrent leur médaille d'or lors de la cérémonie protoclaire. Après un morceau de Queen, place à la Marseillaise.

Eric Perrot avec des gants et des bâtons dorés fourni par l'équipementier des Bleus. 'C'est énorme, champion du monde deux fois', a exulté le troisième relayeur tricolore auprès de la chaîne L'Equipe.'J'étais honoré d'être dans l'équipe pour représenter cette équipe. On est fier, c'est trop bien. C'est une course à quatre et il y a des subtilités comme la chute de Julia que je n'ai pas vu. J'ai seulement vu qu'elle avait fait un énorme relais. C'est une subtilité comme le fait d'être seul loin devant pour Emilien.'Emilien Jacquelin (en anglais) au micro d'Eurosport 'J'ai de la chance d'avoir des partenaires comme ça. Ce qu'ils ont fait c'est impressionnant. J'ai fait ce tour de pénalité, c'était bizarre d'être seul en tête sur le pas de tir. Je vais remercier mes coéquipiers, c'est super d'avoir gagné', a savouré le dernier relayeur tricolore.Un an après le sacre à Nove Mesto, la France signe un doublé sur le relais mixte des Mondiaux. Une course parfaite pour lancer les Mondiaux 2025 en Suisse. Avec une nouvelle chute de Sebastian Samuelsson dans le dernier tour, la Suède a perdu toute chance de podium ce mercredi à Lenzerheide. Une chute qui devrait pousser les Scandinaves à ne pas déposer de réclamation contre la France puisqu'une décision favorable, et au détriment de la France, ne leur donnerait pas de médaille.La France est championne du monde du relais mixte pour la deuxième année consécutive. Avec des relais dingues de Julia Simon et Lou Jeanmonnot, bien suivies par Eric Perrot et Emilien Jacqulien, la France a dominé cette course de A à Z. La Tchéquie termine deuxième devant l'Allemagne. Malgré un énorme relais de Johannes Boe, la Norvège termine au pied du podium.Si Emilien Jacquelin a fait le plus dur pour offrir la victoire à la France, l'Allemagne semble se diriger vers la médaille d'argent. Grâce à un Johannes Boe en feu, la Norvège est revenue dans la course pour la médaille de bronze et sera face à la Tchéquie, face à la Suède et la Suède.Emilien Jacquelin a un peu précipité son tir debout et a multiplié les fautes. Au point de devoir effectuer un tour de pénalité. Une erreur qui ne devrait pourtant pas l'empêcher d'aller chercher la médaille d'or et le premier titre pour la France lors de ces Mondiaux 2025.Si la France caracole en tête de ce relais mixte, l'éventuelle médaille sera à risque au moment de l'arrivée à cause de la Suède. Une quatrième place à l'arrivée pourrait inciter les Scandinaves à déposer une réclamation contre la France après la chute du début de course.Une pioche pour Emilien Jacquelin sur ce tir couché. Le dernier relayeur français assure le coup sur le reste de ce premier tir. Une étape de plus en direction de la médaille d'or alors que l'Allemagne a bien tiré et sort avec une minute et vingt secondes de retard. L'Italie craque et la Suède croit encore au podium.Eric Perrot passe le relais à Emilien Jacquelin avec une minute et trente secondes d'avance sur l'Italie, la Tchéquie et l'Allemagne.Impériale sur la piste jusqu'ici, la France devra aussi attendre de savoir si la Suède dépose un recours après la chute du début de course entre Julia Simon et la première relayeuse scandinave. Au micro de la chaîne L'Equipe, Julia Simon semblait assez confiante sur l'absence d'une réclamation suédoise après un fait de course malheureux.Avec un 10/10 d'Eric Perrot, la France poursuit son son cavalier seul en tête de course. Il restera ensuite le relais d'Emilien Jacquelin pour aller chercher la médaille d'or dans ce relais mixte sur la première course des Mondiaux.'Je suis gênée de la chute, c’est un sourire nerveux. Je suis partagée parce que j’ai tenu la baraque malgré la chute. Ça m’a mis un coup, je ne savais plus où j’étais', a jugé la Française Julia Simon auprès de la chaîne L'Equipe.'Je me sens un peu mal pour la Suède mais je ne me sens pas coupable même si ça leur a mis des bâtons dans les roues. J’espère qu’ils ne joueront pas le coup de la réclamation car ça fait partie du sport. Je n’ai pas l’impression d’avoir joué des coudes et je me sentais bien à côté d’elle. J’ai pris un bourrelet sur la piste et je me suis faite faucher mon pied gauche puis je me suis vautré sur la Suédoise.'Tir très rapide d'Eric Perrot qui signe un sans-faute sur son tir couché. La France va encore creuser son avance avant le prochain passage par le stand de tir.En forme sur les skis et impériale au tir avec une seule pioche, Lou Jeanmonnot passe le relais à Eric Perro





