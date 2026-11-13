France bat l'Afrique du Sud 21-19 : Galthié salue la tactique et la détermination

Le XV de France remporte un match historique contre l'Afrique du Sud. Fabien Galthié souligne l'efficacité tactique et la résilience de ses joueurs en vue de la Coupe du monde 2027.

La sélection française de rugby à XV a décroché une victoire historique au Stade de France, s'imposant face à l'Afrique du Sud, double tenant du titre mondial, sur le score de 21 à 19. Ce match intense et tactique, disputé ce vendredi soir, a démontré la capacité de l'équipe à surmonter l'absence de nombreux joueurs clés et à imposer sa propre logique face à un adversaire réputé indomptable. Fabien Galthié a salué cette performance collective, définissant ce résultat comme un encouragement précieux pour la suite de la saison et les préparation en cours.

Analyse tactique et efficacité défensive

Le sélectionneur français a insisté sur la rigueur stratégique qui a permis de désarçonner les Springboks. Il a expliqué que sa défense a parfaitement alimenté l'attaque, permettant à celle-ci de prendre des risques calculés en connaissance de cause. L'objectif était de forcer une équipe qui refuse de reculer à battre en retraite, ce qui a fini par les affaiblir physiquement et mentalement au fil du temps. Cette approche a porté ses fruits malgré une absence de récompense immédiate aux yeux des spectateurs, révélant un match où la discipline collective a primé sur l'individualisme.

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Intégration des absents et renouveau

La victoire s'est acquise sans plusieurs titulaires potentiels, dont le dernier absent, Julien Marchand, a été retiré de la liste lors de l'entraînement. Fabien Galthié a exprimé sa solidarité avec ces joueurs blessés ou indisponibles, reconnaissant la difficulté pour eux de vivre ce moment. Cependant, cette situation a offert une opportunité inestimable aux autres membres du groupe, permettant à des joueurs comme Grégory Alldritt de revenir et à Esteban Capilla de s'exprimer pleinement. Le maillot bleu agit comme un catalyseur, transcendant les joueurs et leur permettant de combler les lacunes avec une énergie remarquable.

Innovations et polyvalence au poste d'ouvreur

Le manager a dévoilé l'adoption d'une nouvelle stratégie offensive inspirée de ses expériences passées avec l'équipe de France en 2002 et 2003. Il a mis en place une rotation entre les postes d'ouvreur et de demi de mêlée, une idée proposée après la victoire contre les Fidji. Cette manipulation tactique a été expérimentée lors d'une séance de 40 minutes, permettant à certains joueurs de démontrer une polyvalence surprenante. Un élément clé a notamment été perçu comme un troisième ligne par son entraîneur, tout en occupant les rôles de neuf, de 10 et de 6 avec succès, prouvant l'adaptabilité du groupe.

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Impact moral et préparation pour 2027

À moins d'un an du début de la Coupe du monde, programmée du 1er octobre au 13 novembre 2027, cette victoire revêt une importance capitale. Fabien Galthié refuse de voir ce succès comme une finalité, rappelant la lourdeur de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2023, perdue d'un point, et celle contre les Sud-Africains il y a un an. Il insiste sur la nécessité de profiter de cette gloire pour renforcer la confiance tout en maintenant une vision orientée vers la continuité. L'équipe affiche désormais un taux de victoires supérieur à 75 % sous sa direction, dissiper les doutes sur sa capacité à rivaliser avec l'hémisphère sud.

Renforcement de la méthode et de la détermination

Le staff technique et les joueurs célèbrent une méthode qui évolue depuis huit ans, consolidant ainsi les acquis précédents. Fabien Galthié met en avant la fragilité constante des résultats sportifs face à l'imprévisibilité du rugby, mais souligne l'indéfectible détermination de ses joueurs. Il a rappelé les efforts consentis pour revenir avec douze points de l'hémisphère sud cet été et les deux titres du Six-Nations remportés récemment. Cette réussite collective, bâtie sur l'acharnement et l'opportunité de montrer ce qu'ils valent, sert de socle solide pour les défis à venir, loin d'être une simple étape décorative dans leur parcours.