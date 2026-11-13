France bat l'Afrique du Sud 21-19 au Championnat des Nations

Les Bleus consolident leur leader au Championnat des Nations après leur victoire 21-19 face aux Springboks au Stade de France. Antoine Dupont et Thomas Bielle-Biarrey ont été décisifs.

La victoire de l'équipe de France de rugby à XV contre l'Afrique du Sud, marquée par un score de 21 à 19, constitue une étape majeure vers la finale du Championnat des Nations. Ce succès obtenu vendredi soir au Stade de France permet aux Bleus de confirmer leur statut de leader incontesté de leur poule.

Dominance tactique de Dupont et Bielle-Biarrey

Antoine Dupont, capitaine des Bleus maintenu à la mêlée, a livré une performance exceptionnelle face aux Springboks durant les quatre-vingt minutes de jeu. Sa leadership et sa technique ont été déterminants pour contrôler le rythme du match contre une équipe sud-africaine redoutable. Thomas Bielle-Biarrey, l'ailier bordelais, a assuré la victoire française en effectuant un placage crucial sur la dernière action du match, préservant ainsi un résultat acquis de haute lutte.

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Une longueur d'avance sur les concurrents

Avec ce gain, la France possède désormais 21 points au classement général, tandis que ses poursuivants directs, l'Angleterre et l'Irlande, n'en comptent que 15 chacun. Cette situation garantit aux Français de rester premiers de la poule Nord quelles que soient les issues des matchs à venir. L'Angleterre et l'Irlande reçoivent respectivement le Japon et les Fidji ce samedi, mais même en cas de victoire, elles ne pourront pas dépasser la France avant la fin de la phase de groupes.

Objectif victoire bonifiée contre l'Argentine

La première place officielle du tableau sera confirmée si la France remporte son prochain match contre l'Arginaire, prévu samedi prochain à Saint-Denis, avec au moins quatre essais inscrits. Cette victoire bonifiée serait nécessaire pour s'assurer une tête de série optimale. Les deux nations comptaient 20 points avant cette cinquième journée du championnat, ce qui rend ce affrontement de la sixième journée décisif pour le classement final.

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Confrontation en finale au Twickenham

Les Bleus devraient disputer la grande finale du trophée contre le vainqueur de la poule Sud. Le champion de cette poule sera soit la Nouvelle-Zélande, qui se rend au pays de Galles puis en Angleterre, soit l'Afrique du Sud, qui doit encore jouer en Irlande. Cette dynamique place immédiatement la France comme l'un des grands favoris pour remporter le titre inaugural de cette compétition.

Finale prévue le 28 août à Londres

La grande finale du Championnat des Nations est programmée pour le dimanche 28 août à 17h40 au Twickenham. Cette compétition, inaugurée cette année, a pour objectif de fusionner les tournées d'été et de novembre lors des années paires pour offrir plus de matchs contre les grandes nations. Ce format unique permet de maintenir un calendrier compétitif et attractif pour les supporters du monde entier.