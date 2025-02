France Banne les Cigarettes Électroniques Jetables « Puffs »

Le Parlement français a adopté une loi interdisant la vente et la distribution de « puffs », des cigarettes électroniques jetables qui ont gagné en popularité auprès des jeunes. L'interdiction, saluée par les associations de santé publique, vise à protéger les adolescents du risque de dépendance à la nicotine et à lutter contre les impacts environnementaux liés à ces dispositifs.

Le Parlement français a approuvé jeudi 13 février l'interdiction des « puffs », ces cigarettes électroniques jetables qui ont connu un succès fulgurant, notamment auprès des jeunes, en raison de leur prix abordable et de leur large gamme d'arômes. De la menthe à la fraise glacée, en passant par la pastèque ou le chocolat, les « puffs » séduisent les adolescents avec leur packaging attractif et leur goût sucré.

Cependant, ces dispositifs de vapotage à usage unique présentent un risque avéré de dépendance. Après un vote unanime à l'Assemblée nationale la semaine précédente, le Sénat a approuvé l'interdiction par un vote à main levée. Ce texte, initié par l'ancienne députée écologiste Francesca Pasquini (Génération.s), a été soumis à une procédure de plus de deux ans au Parlement, avec un passage par la Commission européenne.Le rapporteur Khalifé Khalifé (LR) a dénoncé un « marché qui cible sans vergogne les jeunes enfants avec un marketing décomplexé », tandis que la sénatrice écologiste Anne Souyris a critiqué des « puffs » « conçues pour attirer les jeunes avec leur saveur sucrée et leur design attrayant ». La France s'apprête à devenir le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire la commercialisation des « puffs » sur son territoire. Le Royaume-Uni a également annoncé leur interdiction à la vente d'ici juin. « C'est une grande victoire dans un double combat que nous menions : le combat écologique contre les batteries polluantes en lithium de ces « puffs », et le combat sanitaire pour nos collégiens ciblés par cette consommation qui devient de plus en plus dangereuse », se satisfait auprès de l'AFP Francesca Pasquini.La Ligue contre le cancer a salué une « avancée majeure » et appelé à « aller plus loin en interdisant les nouveaux produits et dérivés de la nicotine ». Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac, a également formulé cette demande, insistant sur la nécessité de « ne pas relâcher nos efforts ». Le texte interdit la vente et la distribution en France des dispositifs « préremplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable ». Une rédaction soupesée pour suivre les recommandations de la Commission européenne, notifiée au printemps par le gouvernement de cette initiative. La Commission a donné son accord sur l’essentiel des propositions de la France, en excluant néanmoins le cas de dispositifs qui seraient rechargeables en liquide, mais dont la batterie ne serait, elle, pas rechargeable. Les parlementaires avaient initialement intégré ce champ, souhaitant anticiper les évolutions du marché et contrecarrer « l’inventivité » des industriels. Même si le Comité national contre le tabagisme salue une « décision importante sur le plan de la santé publique et de l’environnement », il s'inquiète de « contournements déjà anticipés par les fabricants qui continuent à mettre sur le marché des cigarettes électroniques ciblant les jeunes par la multiplicité de leurs arômes et qui demeurent jetables à l’issue d’un nombre très limité de recharge ».





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cigarettes Électroniques Jetables Puffs Interdiction Santé Publique Dépendance À La Nicotine Environnement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France Interdit les Puffs, Cigarettes Électroniques JetablesL'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables parfumées et populaires auprès des jeunes, a été définitivement approuvée au Parlement français. Le Sénat a approuvé le texte par un vote à main levée, suivant l'unanimité de l'Assemblée nationale la semaine précédente. La France devient ainsi le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire leur commercialisation.

Lire la suite »

'Puffs': les députés votent à l'unanimité pour l'interdiction des cigarettes électroniques jetablesLes députés ont voté ce mardi 4 février à l'unanimité en faveur de la proposition de loi visant à interdire les cigarettes électroniques jetables ou 'puffs'.

Lire la suite »

La Puff Disparait: Députés votent l'interdiction des cigarettes électroniques jetablesLes députés français ont voté à l'unanimité pour interdire la vente et la distribution des cigarettes électroniques jetables. Cette loi, portée par des députés transpartites, vise à protéger la santé publique et l'environnement. Le texte doit encore être adopté par le Sénat pour entrer en vigueur.

Lire la suite »

Vapostore : un réseau de boutiques de cigarettes électroniques en pleine expansionFondé en 2012 par quatre amis d’enfance, Vapostore est un réseau de boutiques spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques, de e-liquides et d’accessoires. Son objectif est d’accompagner les fumeurs souhaitant arrêter, sinon réduire, leur consommation de tabac. Un des premiers réseaux de...

Lire la suite »

Les « puffs », ces cigarettes électroniques jetables appréciées des ados, définitivement interditesAprès un vote au Sénat ce jeudi, la France va devenir le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire leur commercialisation.

Lire la suite »

Cigarettes électroniques jetables : les « puffs » interdites en France ? Réponse ce jeudiCes cigarettes électroniques jetables au « packaging » attrayant, qui plaisent particulièrement aux plus jeunes, seront interdites si le Sénat, qui se prononce sur le sujet ce jeudi, valide la loi

Lire la suite »