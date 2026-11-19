Florence Lustman et France Assureurs chiffreront à 207 millions d'euros les pertes économiques des violences du 17 octobre, principalement sur les biens professionnels en deux jours.

La fédération France Assureurs a rendu public ce jeudi 19 novembre une estimation précise du coût économique des violences survenues le 17 octobre. Florence Lustman, présidente de l'organisation, a annoncé que la facture s'élève à environ 207 millions d'euros de dégâts au total. Cette évaluation couvre deux journées de troubles et inclut les pertes matérielles subies par les entreprises et les particuliers.

Focus sur les biens professionnels et sinistres

Le montant de 207 millions d'euros se concentre massivement sur le secteur économique. En détail, Florence Lustman précise que 95 % des pertes financières concernent les biens professionnels. Le coût pour les entreprises s'élève ainsi à environ 198 millions d'euros. Les dommages aux biens des particuliers représentent une part plus faible, soit 3,5 millions d'euros. La fédération dénombre au total 5 280 sinistres liés aux violences à travers la France.

Also read Certains évoquaient 1,2 milliard de dégâts: finalement, France Assureurs estime les dommages des violences urbaines des 17 et 18 octobre à 207 millions d'euros

Comparaison avec les émeutes de 2005

Florence Lustman souligne que ce total est particulièrement élevé au regard de la brièveté des événements. En deux jours seulement, les dégâts atteignent ce niveau. La comparaison historique montre que cette somme est du même ordre de grandeur que celle des émeutes de 2005. Elle correspond également aux coûts du mouvement des Gilets jaunes de 2018 et 2019. Ces mouvements s'étaient cependant étendus sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Projections et avis du secteur assurantiel

France Assureurs précise que ces premières estimations pourront évoluer. Le montant reste susceptible de changer à mesure que les dossiers seront instruits. Les expertises permettront d'affiner l'évaluation des dommages. Thierry Derez, patron du groupe Covéa, avait déjà tempéré des chiffrages dépassant le milliard d'euros. Il jugeait cet ordre d'idée très élevé pour ce type d'événement.

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Contexte global des sinistres et ACPR

Le coût des dégâts en automobile pourrait atteindre 6 millions d'euros selon les données de France Assureurs. Ce total reste inférieur à celui des incendies de cet été en France. Les dégâts liés aux feux s'élevaient à 563 millions d'euros. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) indiquait que les incendies n'étaient pas de nature à fragiliser le secteur. La charge de sinistres brute totale pour les assureurs non-vie était de 136 milliards d'euros en 2025, selon l'ACPR.

Impact sur la vie économique locale

Les violences du 17 octobre ont eu des répercussions concrètes sur le commerce. Un restaurateur à Toulouse a lancé un appel face à la paralysie de la vie économique locale. Une fleuriste a écrit à Sébastien Lecornu pour menacer de ne plus payer de taxes. Les commerçants réclament une protection accrue de leurs magasins. Ces mesures locales illustrent l'impact immédiat des dégâts chiffrés à 207 millions.