France annonce de nouvelles aires marines protégées et un plan de lutte contre les déchets plastiques

Le gouvernement français a dévoilé ce lundi de nouvelles aires marines protégées et un plan de lutte contre les déchets plastiques lors du Neptune forum organisé à Paris. Trois grandes aires marines seront désignées, l'une en Guadeloupe, l'autre dans la baie d'Audierne (Finistère), et une troisième dans les Terres australes et l'Antarctique française.

Le gouvernement veut s’atteler à la lutte contre la pollution plastique : chaque année, près de 12 millions de tonnes de plastique rejoignent nos océan s.

Le gouvernement dévoile ce lundi de nouvelles aires marines protégées et un plan de lutte contre les déchets plastiques lors du Neptune forum organisé à Paris. La désignation de trois grandes aires marines y sera annoncée par le gouvernement, l’une en Guadeloupe, l’autre dans la baie d’Audierne (Finistère), et une troisième dans les Terres australes et l’Antarctique française.

La France aura alors 'plus de 14,6 % de ses eaux placées désormais en protection forte', et 'sera au rendez-vous des engagements qu’elle a pris lors de l’UNOC', la conférence des Nations unies sur les océans de juin 2025 à Nice. Le président français a convoqué 'l’esprit qui a présidé à l’adoption de l’Accord de Paris', il y a déjà 10 ans lors de la Cop21 Environnement : le traité historique pour la protection de la haute mer entrera en vigueur en janvier.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, et la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, présenteront également un plan d’action pour la lutte contre les déchets plastiques. Le gouvernement présente une feuille de route pour mieux protéger les eaux littorales contre les pollutions agricoles et industrielles.

La lutte contre les déchets plastiques en mer était ainsi une des priorités de l’UNOC-3 et est un enjeu majeur pour la santé des écosystèmes marins, depuis l’intérieur des terres, jusqu’aux littoraux. La conférence des Nations unies sur les océans s’était conclue, le 14 juin 2025, par la ratification par 50 pays du traité sur la haute mer, accord international destiné à mieux protéger les eaux internationales, soit la moitié de la planète.

Le Neptune forum, qui se veut le 'Davos de l’exploration de l’océan', réunit lundi au Jardin des Plantes à Paris, experts scientifiques, diplomates, acteurs associatifs et responsables institutionnels





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