France: Alerte budgétaire !

La France est en danger de se retrouver dans une impasse budgétaire si elle ne prend pas de mesures pour contrôler ses dépenses publiques et respecter sa trajectoire de réduction du déficit. La Cour des comptes alerte sur le risque de voir la France « décrocher de ses partenaires européens » si l'effort budgétaire prévu reste insuffisant.

La France se trouve face à une situation budgétaire critique si elle ne prend pas de mesures pour contenir ses dépenses publiques et respecter sa trajectoire de réduction du déficit . C'est un avertissement alarmant lancé par la Cour des comptes dans un rapport publié récemment, alors que le gouvernement s'apprête à élaborer le budget 2026, une tâche qui s'annonce particulièrement complexe.

Après un dépassement du déficit public à 5,5 % du PIB en 2023 et une prévision similaire pour 2024, l'exécutif vise à le ramener à 5,4 % en 2025, avec l'objectif ambitieux de le ramener sous la barre des 3 % du PIB en 2029, soit deux ans plus tard que prévu initialement. La Cour des comptes considère cette trajectoire cruciale et met en garde contre le risque de voir la France « décrocher de ses partenaires européens ». L'effort budgétaire prévu par le gouvernement est jugé insuffisant par les magistrats de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne les économies structurelles. En 2025, l'effort de 50 milliards d'euros repose principalement sur une augmentation des prélèvements obligatoires, plutôt qu'une véritable réduction des dépenses publiques. Un choix particulièrement problématique pour la France, qui se classe déjà parmi les pays à l'impôt et aux dépenses publiques les plus élevés, prévues à 56,9 % du PIB. De plus, près de la moitié des hausses de prélèvements prévues sont temporaires, comme la surtaxe sur les entreprises et la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Cette situation complique la tâche du gouvernement, dirigé par François Bayrou, qui se penche actuellement sur la préparation du budget 2026. Les pistes d'économies envisagées touchent notamment la santé, les collectivités locales et plusieurs programmes de l'État, à l'exception des budgets des ministères de la Défense, de la Justice et de la Sécurité.Le risque de voir le déficit dépasser 5,4 % du PIB en 2025 est élevé. « Nous sommes déjà sur le fil du rasoir pour atteindre cet objectif », a déclaré Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Selon lui, la prévision est « très proche de 5,5 % » une fois les arrondis pris en compte. Face à cette situation, le ministre de l'Économie, Eric Lombard, s'est voulu rassurant. Il a souligné que les dépenses publiques avaient été « tenues » en 2024, terminant l'année avec 7 milliards d'euros en moins par rapport aux prévisions. Il assure que le gouvernement est mobilisé pour respecter le budget 2025 : « Nous avons une réunion demain matin à 7h30 avec le Premier ministre pour voir comment nous organisons le suivi de la dépense publique afin de la tenir. Donc, ce que je réponds à la Cour des comptes, c'est que nous nous en occupons. » Mais si la croissance est inférieure aux prévisions et que l'effort budgétaire n'atteint que la moitié des 110 milliards d'euros nécessaires d'ici 2029, la dette pourrait s'envoler au-delà de 125 % du PIB, avec un déficit toujours supérieur à 5 %. Dans ce scénario, la charge de la dette atteindrait 112 milliards d'euros en 2029, devenant ainsi le premier budget de l'État, devançant l'Education nationale. Pierre Moscovici met en garde contre l'inaction : « L'austérité, la vraie, elle viendra si on ne fait rien. Ce que nous n'aurons pas fait par nous-mêmes, par des mesures intelligentes, par une réflexion sur notre modèle écologique, social, économique, on nous l'imposera de l'extérieur. » Un avertissement qui sonne comme une dernière chance pour le gouvernement d'éviter une crise budgétaire majeure.





