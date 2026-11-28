Avant le choc franco-sud-africain, l'absence de tests durant les tournées estivales des Springboks soulève des questions d'équité dans le rugby mondial.

La finale du Championnat des Nations opposant le XV de France aux Springboks d'Afrique du Sud, programmée pour le dimanche 29 novembre à Londres, est désormais assombrie par une polémique majeure concernant l'intégrité du sport. L'équipe de France, victorieuse des Sud-Africains au Stade de France le 13 novembre, retrouve ses adversaires après une révélation inquiétante concernant les protocoles de lutte antidopage. L'enquête du journal britannique "The Times" dénonce une absence totale de contrôles lors de la série de matchs disputée en août et septembre entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, relançant le débat sur l'égalité des chances entre les nations de l'hémisphère Sud et celles de l'hémisphère Nord.

L'absence de tests durant la série Afrique du Sud-All Blacks

Le cœur du scandale repose sur les huit matchs de la série estivale entre les Springboks et les All Blacks, au cours desquels aucun test antidopage n'a été effectué. Cette série, composée de sept rencontres organisées en Afrique du Sud et d'un dernier choc aux États-Unis en août et septembre derniers, s'est déroulée sans le moindre prélèvement sanguin ou urinaire sur les joueurs. Cette omission flagrante a provoqué un tollé immédiat dans le monde de l'ovalie internationale, remettant en cause les standards de sécurité et d'équité habituellement appliqués lors des compétitions de haut niveau.

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La réaction de Fabien Galthié et la disparité des contrôles

Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France, a exprimé son inquiétude lors de la conférence de presse du vendredi 27 novembre, précédant la sélection des joueurs pour le choc à Twickenham. Le sélectionneur français a souligné l'importance capitale des contrôles pour garantir l'équité et la santé des athlètes. Il a rappelé que les Bleus ont subi trois tests hors compétition à Marcoussis, chaque fois à 6h30 du matin, avec quatre joueurs contrôlés à chaque séance. Cette rigueur contraste fortement avec les pratiques observées du côté des Springboks lors de leur tournée estivale, où aucune pression de contrôle n'a été exercée.

La situation se complique avec la comparaison des méthodes entre les nations européennes et les équipes de l'hémisphère Sud. Alors que les Anglais ont effectué trois contrôles hors match pour douze joueurs, et les Irlandais huit contrôles hors compétition, les Springboks et les All Blacks ont été contrôlés au moins une fois hors compétition dans le cadre du Championnat des Nations. Cependant, la fréquence des tests est nettement plus faible pour les nations en déplacement, ce qui accentue le sentiment d'injustice ressenti par les délégations européennes qui s'entraînent sous le regard vigilant des organismes de régulation.

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Les responsabilités de World Rugby et les contraintes de la SAIDS

World Rugby, l'organe régissant le rugby mondial, défend sa position en arguant que cette série de matchs était organisée conjointement par les fédérations néo-zélandaise et sud-africaine, ces dernières étant responsables de la définition et du financement de leur propre politique antidopage. Cette réponse, bien que techniquement exacte selon les statuts, ne satisfait pas les critiques qui demandent une uniformisation stricte des protocoles internationaux pour éviter les zones de non-droit.

De son côté, la SAIDS, l'agence sud-africaine de lutte contre le dopage, justifie sa faible activité de tests en expliquant qu'elle privilégie les contrôles hors compétition. L'agence fait valoir qu'elle dispose d'un budget six fois inférieur à celui de son homologue française et souffre de l'absence de laboratoire national. Ces contraintes structurelles limitent considérablement sa capacité à mener des opérations de contrôle massives, créant ainsi une asymétrie technologique et financière qui joue en défaveur des équipes sud-africaines dans la perception de l'équité sportive internationale.

Un lourd passif dopage pour le rugby sud-africain

Cette polémique s'ajoute à un historique problématique pour l'Afrique du Sud en matière de dopage. Le pilier Asenathi Ntlabakanye, âgé de 27 ans, a été suspendu pour dix-huit mois après avoir été testé positif à une substance interdite lors d'un contrôle aléatoire réalisé par la SAIDS. Cette sanction, officialisée en mai, l'écarte des terrains pour une durée déterminée. La fédération sud-africaine a précisé que cette substance, prescrite par un médecin spécialiste début 2025 pour des raisons médicales, ne améliorait pas les performances et que le joueur n'avait cherché aucun avantage indu.

Ce cas n'est pas isolé, car au moins trois autres internationaux de l'équipe première ont été contrôlés positifs et suspendus au cours des dernières années. Parmi eux figurent Elton Jantjies en 2023, Chiliboy Ralepelle en 2020 et Aphiwe Dyantyi en 2019. Ces affaires récurrentes alimentent les doutes sur la rigueur des systèmes de contrôle sud-africains et renforcent la défiance des nations européennes. Alors que le XV de France se prépare à tenter de remporter une deuxième victoire contre les double champions du monde, l'enjeu dépasse le simple cadre sportif pour toucher à la crédibilité institutionnelle du rugby mondial.