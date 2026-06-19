France A vs England A: Crunch Match Ahead

The French national team, led by coach Fabien Galthié, will face England A in a crucial match on Friday at Vannes. This match will serve as a test for the French team ahead of their summer tour. The game will be played outside of official international match windows, but it remains an important opportunity for the team to prepare and test their squad.

L'équipe de France A affronte l' Angleterre A ce vendredi à Vannes (18h15) dans un match qui va permettre à Fabien Galthié de tester le vivier tricolore.

Programmé en dehors des périodes officielles des matchs internationaux, ce Crunch n'a rien d'un duel d'entraînement et les Bleus viseront la victoire contre le rival anglais. Programmé trois heures avant la première demi-finale de Top 14, le match opposant la France à l'Angleterre dans le modeste stade de la Rabine (11.000 places), ce vendredi à Vannes, peut ressembler à un match d'entraînement et de préparation.

Mais même privé des Toulousains, Racingmen, Montpelliérains et Parisiens, le Crunch reste un match à ne pas perdre. L'équipe de France A, composée de neuf Bordelais et des Rochelais, dont la charnière-Hastoy qui sera alignée d'entrée contre les Anglais, se retrouve disponible un peu plus tôt.

Les finalistes du Top 14 appelés par le staff tricolore ne joueront pas, quoi qu'il arrive, le premier match face aux Le sélectionneur le rappelle, ce match et ces premiers jours de rassemblement deviennent 'quasi la base du corpus de la méthode d'entraînement qu'on va utiliser sur la tournée'. Si c'est bien un Crunch, le match n'est pas compté comme officiel.

Les joueurs ne se verront pas dotés de capes pour ce match car il est placé en dehors des fenêtres internationales. La dénomination officielle utilisée est 'France A' côté anglais où on ne parlera pas de 'XV de la Rose' mais bien de 'Angleterre A'. Rugby: Le Garrec, Ambadiang, Staniforth... la composition du XV de France A pour le 'Crunch' contre l'Angleterre.

Peu importe que ça ne soit pas le nom XV de France, rappelle Mickaël Guillard, capitaine tricolore pour le match du jour. Que ça ne vaille pas une cape, pour nous ça reste un match pour l'équipe de France. On représente la France, on va chanter La Marseillaise. Même si tout dit que ça ne comptera pas, que c'est un match amical, pour nous c'est un Crunch





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