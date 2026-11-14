France : 70.000 policiers mobilisés pour 338 manifestations ce samedi

La France affronte un samedi de mobilisation massif avec 338 manifestations prévues. Les autorités sécurisent l'événement avec 70.000 agents de l'ordre déployés sur tout le territoire.

La France s'apprête à vivre une nouvelle journée de forte mobilisation ce samedi, marquée par la tenue de plusieurs dizaines de manifestations à travers l'ensemble du territoire national. Les revendications portées par les cortèges sont multiples et variées, touchant à des dossiers sensibles tels que la protection de l'enfance, le pouvoir d'achat des ménages, les négociations salariales, les moyens alloués au secteur éducatif ainsi que l'opposition au projet de loi régissant l'usage des armes par les forces de l'ordre.

Sécurisation massive des manifestations

Comme lors des trois précédents samedis de mobilisation consécutifs, les autorités ont décidé de mobiliser environ 70.000 policiers et gendarmes dans toute la France pour assurer le maintien de l'ordre et encadrer les manifestations. Cette mesure vise à garantir la sécurité des participants et des riverains face à un afflux prévu de plusieurs dizaines de milliers de personnes, reflétant l'ampleur significative du mouvement social actuel qui perdure depuis le mois d'octobre dernier.

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Convergence exceptionnelle à Paris

À Paris, la dynamique de la journée se distingue par une convergence inédite de plusieurs cortèges en un seul rassemblement majeur. Des associations de défense des droits de l'enfant, des syndicats, des représentants du monde étudiant et des groupes de Gilets Jaunes doivent défiler ensemble dans la capitale. Cette coalition de différentes causes est présentée par les organisateurs comme " assez exceptionnelle ", soulignant la volonté de fédérer des mécontentements habituellement séparés autour d'une même action collective.

Distribution géographique des cortèges

Hors de la capitale, les manifestations se déroulent de manière plus fragmentée selon les villes. À Bordeaux, Toulouse ou Rennes, les cortèges dédiés à la défense de l'enfance et ceux portés par les syndicats doivent défiler séparément pour éviter les mélanges. Deux manifestations distinctes sont également prévues à Marseille, tandis qu'à Lyon, un rassemblement spécifique est consacré aux enjeux climatiques et à la mobilisation des jeunes, illustrant la diversité des préoccupations sociales.

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Atterrissage parisien et trajectoire

Le cortège parisien principal doit s'élancer de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation, en passant notamment par la place de la Bastille. Le parcours a été spécifiquement conçu pour permettre aux familles, qui constituent une partie importante des participants, de quitter le cortège en toute sécurité avant la dispersion finale des foules. Cette logistique vise à minimiser les risques de tensions lors de la fin de la manifestation, en tenant compte de la présence de nombreux enfants et adolescents.

Estimations et tensions futures

Les sources policières estiment la participation à ce cortège parisien entre 30.000 et 60.000 personnes, tout en identifiant plusieurs centaines de personnes qualifiées " à risques " pouvant potentiellement provoquer des troubles. Par ailleurs, la mobilisation ne s'arrêtera pas à ce samedi ; elle doit se poursuivre dès mardi avec une journée de grève et de manifestations appelée par la CGT. La CFDT a rejoint vendredi cet appel pour le secteur public, suite au refus du gouvernement de relever le point d'indice des fonctionnaires, assurant ainsi la continuité du mouvement de contestation.