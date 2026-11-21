Bilan de la 6e mobilisation des Gilets Jaunes le 21 novembre 2026 : 21 500 à Paris, 144 interpellations nationales et violences isolées.

Le samedi 21 novembre 2026 marque le huitième anniversaire du mouvement des Gilets Jaunes et sa sixième journée de mobilisation contre le pouvoir d'achat. Les syndicats et les organisations de jeunesse ont appelé à une nouvelle contestation, confrontée à une participation en net recul par rapport aux éditions précédentes. La Préfecture de Police de Paris a recensé 21 500 manifestants sur l'itinéraire officiel, tandis que le Ministère de l'Intérieur a confirmé la présence de cortèges sauvages dans plusieurs métropoles.

La dynamique de la manifestation à Paris s'est structurée autour d'un parcours allant de la place de la République à la place de la Nation. Le cortège principal s'est déplacé sans incident majeur sur cet axe central, permettant à la majorité des participants de rejoindre l'arrivée dans le calme. Cependant, la fin de parcours a connu des tensions lorsque certains individus hostiles ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. En réponse, la Préfecture de Police a procédé à des sommations avant de lancer des manœuvres de dispersion pour sécuriser les abords de la place de la Nation.

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Sur l'ensemble du territoire national, le bilan préliminaire du Ministère de l'Intérieur fait état de 144 interpellations à 18h00. Cette situation sécuritaire s'explique par la présence de groupes masqués tentant de constituer des cortèges sauvages, notamment dans la capitale. À Bordeaux, la violence a été palpable avec le bilan provisoire de neuf blessés parmi les forces de l'ordre. Certains agents présentent des brûlures aux jambes et d'autres souffrent d'acouphènes suite aux affrontements, soulignant l'escalade des tensions dans la métropole aquitaine.

Un recul significatif de la mobilisation nationale

La participation à cette sixième journée reste faible comparée aux semaines passées. À 14h00, le Ministère de l'Intérieur recensait seulement 2 200 personnes mobilisées sur 44 actions recensées. Ce chiffre contraste fortement avec les 9 800 participants pour 78 actions observés la semaine précédente, et les 72 600 participants pour 288 actions du 17 octobre. La direction du ministère qualifie cette situation de mobilisation en nette diminution, indiquant une désaffection progressive des citoyens pour ce mode de contestation récurrent.

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Violences et dégradations dans les grandes villes

Hors de Paris, les tensions ont pris d'autres formes dans les grandes métropoles françaises. À Nantes, du mobilier urbain a été incendié en marge de la manifestation, marquant la fin de journée par des actes de vandalisme. Des véhicules de la Police nationale y ont également été tagués avec l'inscription "ACAB", provoquant les premières sommations des forces de l'ordre. À Marseille, la peur des casses a conduit les commerçants à fermer progressivement leurs enseignes, face à la montée de groupes cagoulés formant des cortèges sauvages dans les rues de la ville.

Les mesures de sécurisation ont été drastiques dans la région lyonnaise. Toutes les ponts traversant le Rhône ont été fermés et sécurisés par les autorités afin d'empêcher les manifestants d'atteindre le centre-ville de Lyon. Cette stratégie de confinement vise à isoler les zones sensibles et à prévenir toute dérive violente, reflétant la vigilance accrue des pouvoirs publics face à la persistance du mouvement, malgré son affaiblissement numérique.

Bilan des forces de l'ordre et suites immédiates

Le bilan des forces de l'ordre met en évidence le coût humain et logistique de ce week-end de mobilisation. En plus des neuf blessés à Bordeaux, les chiffres des interpellations montrent une relative maîtrise par rapport aux pics de violence des précédentes semaines. Le Ministère de l'Intérieur indiquait seulement sept interpellations à 14h00, comparé aux 24 du 14 novembre, aux 18 du 7 novembre et aux 27 du 31 octobre. Cette tendance suggère une stabilisation, bien que les points chauds restent actifs dans plusieurs régions urbaines.

La situation est restée globalement calme, sans incident notable majeur, selon les rapports en début d'après-midi. Les autorités continuent de surveiller les réseaux sociaux et les lieux de rassemblement pour anticiper toute tentative de regroupement non déclaré. Le bilan définitif des interpellations et des blessés devrait être communiqué dans les prochaines heures par les services de l'État, clôturant une journée marquée par la persistance d'un mouvement minoritaire mais toujours actif.