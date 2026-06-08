France : 3,2 millions d'habitants de moins d'ici 2070 selon l'Insee

L'Insee publie ses projections démographiques pour la France à l'horizon 2070, anticipant un vieillissement accéléré de la population et une diminution du nombre d'habitants à partir de 2037.

Selon les dernières projections de l'Insee dévoilées ce lundi 8 juin, la France pourrait perdre 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. L'institut estime que si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population hexagonale atteindrait 65,9 millions de personnes en 2070, contre un pic de 69,8 millions attendu en 2037.

Cette baisse s'explique par un solde naturel devenu négatif dès 2025, les décès surpassant les naissances, et par un solde migratoire insuffisant pour compenser ce déficit après 2037. Le vieillissement de la population est inéluctable : le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus augmenterait de 5,8 millions d'ici 2070, avec une hausse particulièrement marquée chez les octogénaires, qui gagneraient 4,6 millions d'individus. En parallèle, la population de moins de 45 ans diminuerait de 8,9 millions.

Ces évolutions posent des défis majeurs pour les politiques publiques, notamment en matière de retraites, de santé et d'éducation. L'Insee souligne toutefois que ces projections sont probabilistes et que d'autres scénarios sont possibles, avec une fourchette allant de 61 à 71 millions d'habitants en 2070 selon les hypothèses de fécondité et de migration. Le vieillissement, en revanche, est considéré comme certain.

Les conséquences économiques sont déjà anticipées : une pression accrue sur les finances publiques, une hausse des dépenses liées aux soins des personnes âgées, et un besoin accru de places en Ehpad. Par ailleurs, les disparités régionales pourraient se creuser, certaines zones rurales voyant leurs écoles fermer faute d'élèves. Le gouvernement, conscient de ces enjeux, a lancé un 'réarmement démographique' pour tenter de relancer la natalité, mais les résultats restent incertains.

Ces projections rappellent que la France, comme de nombreux pays développés, doit faire face à un défi démographique de long terme. En 2040, on compterait 49 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans, contre 40 actuellement. Ce ratio grimperait à 62 pour 100 en 2070. L'Insee prévient que la décroissance de la population totale n'est que probable, mais le vieillissement est une certitude.

Les défis à venir incluent également la fiscalité et les cotisations sociales, avec un impact direct sur le système de retraites. La question des Ehpad et des soins de longue durée devient urgente, tandis que les écoles rurales continuent de fermer. Les disparités régionales risquent de s'accentuer, certaines régions voyant leur population décliner plus rapidement. Face à cette bombe à retardement démographique, les pouvoirs publics doivent anticiper et adapter leurs politiques.

Le réarmement démographique initié par Emmanuel Macron peine pour l'instant à inverser la tendance, et les projections de l'Insee offrent une vision claire des enjeux à moyen et long terme. Ces données, bien que non définitives, constituent un outil précieux pour la planification nationale





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