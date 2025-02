France 2024 : Un Record d'Affluence Sportive Dépassant les Tendances de Consommation

L'année 2024 a été marquée par un record d'affluence dans les stades et arenas français, dépassant les 41 millions de spectateurs. Ce succès s'explique en partie par les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, mais aussi par plusieurs tendances profondes favorisant le sport français.

Quarante et un millions de spectateurs ont fréquenté les stades et arenas en France en 2024. Un record porté par les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, mais qui s'explique aussi par plusieurs tendances de fond. Près de 41 millions de Français se sont rendus dans les stades et arenas français en 2024 selon une étude de Two Circles, agence de marketing sportif spécialisée dans la collecte de données.

Elle a analysé l'affluence d'une centaine de compétitions et événements impliquant une billetterie payante dans quinze disciplines. Un record à contre-courant des tendances de consommation dans une année marquée par l'instabilité politique et l'inflation, certes ralentie. En septembre, une enquête Kantar révélait que 68 % des Français n'avaient pas envie de dépenser et que plus de la moitié (55 %) envisageaient de réduire leurs achats. « On pourrait se dire qu'en période de difficultés, on concentre nos moyens économiques dans l'essentiel. Mais le besoin de cohésion pousse vers une consommation moins rationnelle, tournée vers l'événement et l'émotionnel », commente Nathalie Fleck, professeur des universités, spécialisée en marketing et comportements de consommation. Si les 12,1 millions de billets vendus pour les Jeux de Paris 2024 ont un poids évident, plusieurs tendances montrent que l'attrait pour le sport pourrait être durable. Le football, toujours roi, mais moins dominant. De 58 % des spectateurs en 2019, le football ne représente plus « que » 45 % de l'affluence sportive française en 2024 (hors Jeux Olympiques et Paralympiques). S'il reste de très loin le sport attirant le plus de public, il doit faire face à la montée en puissance de beaucoup d'autres disciplines. Mais cette chute ne signifie pas pour autant la fin de la domination du football. « Il n'est pas en perte de puissance, affirme Two Circles. Le passage à 18 clubs en Ligue 1 et Ligue 2 a forcément un impact. Quand on regarde par clubs, la courbe est en augmentation. » De 760 matches par saison, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont passées à 612 rencontres. En regardant dans le détail, l'affluence moyenne par match est en croissance, avec un record à 27 113 spectateurs par rencontre de Ligue 1 en 2023-2024. Elle est actuellement de 27 365 personnes sur la saison en cours. « La croissance d'autres sports dilue la part du football dans l'écosystème du sport français », note tout de même Two Circles. L'année 2024 et les Jeux ont prouvé qu'il existait une vie hors du football pour le sport en France. Le rugby surfe sur France 2023. À défaut d'avoir glané son premier titre mondial, le rugby français peut au moins se consoler d'avoir su lancer une dynamique en accueillant la Coupe du monde en 2023. En 2024, toutes les strates du rugby professionnel français ont vu leur attractivité grimper, pour une affluence en hausse de 22 % au global. Dans le détail, le Top 14 a attiré 19 % de spectateurs supplémentaires, avec un taux de remplissage des stades passé de 61 % en 2023 à 67 % en 2024. Dans le même temps, la Pro D2 connaissait une affluence en hausse de 23 %. La dynamique est encore plus importante pour les compétitions internationales : + 28 % pour la Coupe des champions et + 43 % pour les matches de l'équipe de France. Un dernier chiffre forcément biaisé par le succès du rugby à 7 aux Jeux de Paris 2024. Même en excluant les Jeux, le rugby reste le sport numéro 2, attirant un spectateur de sport sur cinq l'an passé. Le sport féminin a le vent en poupe. En constant développement ces dernières années, le sport féminin profite lui aussi du coup de boost des premiers Jeux Olympiques paritaires de l'histoire (parmi les athlètes, mais pas dans l'encadrement). Paris 2024 a établi plusieurs records d'affluence pour des sports féminins : plus de 27 000 spectateurs pour le match de la phase préliminaire de basket France-Australie (72-79) à Villeneuve-d'Ascq (record d'Europe), 66 000 au Stade de France pour le tournoi de rugby à 7, et plus de 26 500 pour France-Norvège en finale du tournoi de handball (21-29), toujours au stade Pierre-Mauroy. Moins en vue pendant l'été olympique, le football reste la locomotive nationale pendant la saison. En trois ans, l'Arkema Première Ligue a plus que doublé son affluence et attire désormais 1 487 personnes à chaque rencontre. Un total largement inférieur aux chiffres des voisins anglais et allemands, mais la création de la Ligue féminine du football professionnel l'année dernière ouvre de nouvelles ambitions. « Je suis persuadé qu'on peut vite être à une moyenne de 4 000 à 5 000 personnes par match, ce qui nous placerait au-dessus de certains sports masculins », estime le directeur de la LFFP, Paul-Hervé Douillard. Des sports traditionnels en pleine forme. Dans le sillage du football et du rugby, de nombreuses disciplines traditionnelles performent. Pas freiné par le départ en NBA de Victor Wembanyama, le basket a par exemple vu son affluence s'accroître de 25 % depuis 2020 pour s'approcher du million de spectateur





