France 2 N'oubliez pas les paroles organise un casting en présentiel à Avignon

Six ans après avoir organisé des castings en distanciel pour respecter les règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, France 2 N'oubliez pas les paroles a décidé de reprendre ses activités en présentiel. Le casting aura lieu le vendredi 15 mai à partir de midi au Parc des expositions d'Avignon.

Six ans que l'émission de France 2 N'oubliez pas les paroles n'avait pas organisé de casting en présentiel . Et c'est à Avignon, dans le cadre de l'Avignon expo, la foire 2.0 qui va reprendre vie le week-end prochain que se tiendra l'événement.

Vendredi 15 mai, à partir de midi et pendant tout l'après-midi, le casting regroupera tous les candidats qui se seront inscrits auparavant par téléphone ou via internet. Pour l'occasion, les participants devront passer trois épreuves dont deux devant les visiteurs, un test de paroles et une chanson chantée qu'ils choisiront eux-mêmes. La troisième épreuve sera plus confidentielle, puisque les candidats seront filmés pendant dix minutes en se présentant et en chantant une chanson imposée.

À chaque étape, certains seront éliminés pour qu'il ne reste que les meilleurs éléments. Une fois le casting passé, le directeur rentrera à Paris avec les vidéos des prestations pour décider des candidats sélectionnés. Ces derniers découvriront le plateau de France 2 lors des prochains jours de tournages qui auront lieu au plus tôt au mois de juin et au plus tard au mois de septembre.

Une première depuis le Covid 'C'est la première fois depuis le Covid que nous réorganisons un casting en présentiel', confie Anthony Pinto. En effet, depuis la pandémie de 2020, pour respecter les règles sanitaires, les castings se faisaient en distanciel. Les participants étaient ainsi choisis différemment, à travers des vidéos qu'ils prenaient eux-mêmes ou sur rendez-vous en visioconférence.

'Maintenant que la pandémie n'est plus aussi marquante qu'à cette époque, nous avons décidé de reprendre nos activités en présentiel. ' Invités par les organisateurs, le directeur de casting de l'émission de Nagui ainsi que son équipe, ont également eu l'idée d'y inviter sa consœur, directrice de casting de The Voice pour un concours de chant organisé par l'Avignon Expo le 16 mai, durant lequel Emma Daumas, finaliste de la Star Academy en 2002, fera partie du jury et interprétera ses chansons sur scène.

Vendredi 15 mai à partir de 12 h, au Parc des expositions d'Avignon. Inscriptions : 01 49 17 84 20, castingchant@airprod.com ou sur inscription.noplp.t





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