Foxconn investit 120 millions d'euros en France dans la production de cartes mères

Le géant taïwanais Foxconn s'associe au français Bull pour implanter une ligne de production stratégique à Angers. Ce projet devrait permettre au groupe taïwanais d'investir 120 millions d'euros dans la production de cartes mères dédiées à l'intelligence artificielle, en partenariat avec le spécialiste français des supercalculateurs Bull.

Le géant taïwanais Foxconn s'associe au français Bull pour implanter une ligne de production stratégique à Angers. Ce projet devrait permettre au groupe taïwanais d'investir 120 millions d'euros dans la production de cartes mères dédiées à l'intelligence artificielle, en partenariat avec le spécialiste français des supercalculateurs Bull .

Cette annonce sera faite lundi, à l'occasion du neuvième sommet Choose France organisé au château de Versailles, où le président français Emmanuel Macron reçoit des PDG étrangers. Le président de la République a défendu son bilan économique et rejeté toute hausse de la fiscalité sur les entreprises. Le groupe taïwanais Foxconn devrait ainsi ouvrir une ligne de production sur le site industriel d'Angers, qui fabrique des supercalculateurs dédiés notamment à l'intelligence artificielle.

Les cartes mères sont des éléments essentiels des serveurs sur lesquels sont développés les modèles d'IA. L'entreprise a été nationalisée par l'État français en mars. Elle est particulièrement stratégique pour Paris, qui veut maîtriser davantage la chaîne de valeur et de production liée à l'IA. Foxconn est le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques.

Il se concentre depuis plusieurs années sur les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, profitant de l'explosion de la demande des géants de la tech. Le patron du groupe, Young Liu, sera présent lundi à Paris et rencontrera Emmanuel Macron





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