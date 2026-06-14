Fouzi Lekjaa et le cas Lamine Yamal : Entre ironie et ambitions pour 2026

Le président de la Fédération royale marocaine de football revient sur les tentatives manquées pour convaincre Lamine Yamal de rejoindre les Lions de l'Atlas et imagine une finale mémorable face à l'Espagne.

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a récemment partagé ses réflexions sur l'un des dossiers les plus commentés du football international : le choix de nationalité sportive de Lamine Yamal .

Avec une pointe d'ironie et un esprit sportif, le dirigeant marocain a exprimé son souhait de voir le Maroc et l'Espagne s'affronter lors de la finale de la Coupe du monde 2026. Pour Lekjaa, un tel match serait l'occasion idéale de mettre le jeune prodige du FC Barcelone face à son choix, permettant ainsi de déterminer avec humour si l'ailier a réellement pris la meilleure décision en optant pour la Roja plutôt que pour les Lions de l'Atlas.

Cette déclaration, bien que formulée sur le ton de la plaisanterie, souligne l'importance que le Maroc accorde à ses talents issus de la diaspora, tout en maintenant un climat de respect mutuel et de bienveillance envers le joueur. Derrière cette boutade se cache une réalité plus complexe liée à la stratégie de recrutement de la FRMF. Fouzi Lekjaa a rappelé que la fédération n'avait pas ménagé ses efforts pour tenter d'attirer Lamine Yamal sous les couleurs marocaines.

Des initiatives concrètes ont été mises en place, incluant plusieurs rencontres organisées tant sur le sol marocain qu'en Espagne. L'objectif était de présenter au jeune joueur et à sa famille un projet sportif ambitieux, capable de l'accompagner dans son ascension fulgurante. Le président a précisé avoir rencontré les parents du joueur pour leur exposer la vision du football marocain et les perspectives d'évolution offertes par la sélection nationale.

Cependant, malgré l'attractivité du projet marocain, Lamine Yamal était déjà fermement convaincu de son engagement envers l'Espagne, une position que la FRMF a fini par respecter totalement, tout en lui souhaitant une carrière couronnée de succès. L'analyse technique de ce dossier a également été apportée par Nasser Larguet, ancien responsable de l'Académie Mohammed VI et ex-directeur technique national. Selon lui, le timing a joué un rôle crucial dans l'issue de cette tentative de recrutement.

Larguet a expliqué que la fédération marocaine avait l'habitude de solliciter les jeunes talents dès l'âge de 15 ans pour les intégrer dans leur système de formation et de progression. Dans le cas de Lamine Yamal, les démarches sont intervenues alors que le joueur était déjà profondément ancré dans le système de formation espagnol et, plus important encore, alors qu'il s'apprêtait à intégrer l'équipe nationale A. Lorsque Lamine a franchi le pas vers la sélection senior espagnole, la marge de manœuvre du Maroc est devenue quasi nulle.

Le processus d'intégration était déjà trop avancé pour qu'une inversion de tendance soit envisageable, rendant le choix du joueur presque inévitable compte tenu de sa trajectoire accélérée au sein du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Enfin, Fouzi Lekjaa a tenu à rappeler la proximité géographique et culturelle entre le Maroc et l'Espagne, soulignant que les deux pays ne sont séparés que par 14 kilomètres.

Cette proximité facilite les échanges humains et sportifs, mais elle crée également des situations où des joueurs biculturels doivent faire des choix difficiles concernant leur avenir international. Pour le patron du football marocain, ces situations sont normales et font partie de la réalité du football moderne.

Malgré la légère frustration de ne pas avoir pu compter sur un talent tel que Yamal, la FRMF continue de se tourner vers l'avenir avec l'ambition de bâtir une équipe compétitive pour 2026, tout en gardant un œil bienveillant sur les pépites qui pourraient, un jour, choisir de porter le maillot vert et rouge. L'ironie de Lekjaa témoigne ainsi d'une confiance sereine en la capacité du Maroc à rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial





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