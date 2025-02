Fourmaux au Coeur de la Bataille au Rallye de Suède

Adrien Fourmaux se classe actuellement quatrième du Rallye de Suède, à seulement quelques secondes des leaders. Le pilote Hyundai se trouve dans une lutte serrée avec les meilleurs pilotes du WRC, dont son équipier Ott Tänak, qui occupe le premier rang.

Alors qu'il ne reste plus qu'une courte super-spéciale à disputer ce vendredi soir du côté d'Umea, Adrien Fourmaux occupe la quatrième place du Rallye de Suède . Du leader Ott Tänak à Thierry Neuville, cinq pilotes se tiennent en moins de dix secondes. Après sept spéciales, Adrien Fourmaux se trouve à la quatrième place du classement provisoire du Rallye de Suède , avec un retard de 7 secondes et 2 contre son équipier Ott Tänak .

Plutôt bien servi par sa position sur la route vendredi matin, ce qui lui avait permis de rejoindre l'assistance de la mi-journée à la deuxième place, le pilote Hyundai a davantage subi les conditions sur la deuxième boucle. Neuvième de l'ES 5, dans laquelle il a concédé une grosse quinzaine de secondes après avoir calé son moteur, Fourmaux s'est classé quatrième de l'ES 6 et troisième de l'ES 7, deux spéciales qu'il avait remportées le matin. Au général, le top 5 est groupé en dix secondes. Tänak, qui a pris la tête à la sortie de cette ES 7, est sous la pression des Toyota de Takamoto Katsuta (0 seconde et 5), bref leader à l'issue de l'ES 65, et d'Evans (1 seconde et 4), qui lui avait succédé le temps d'une spéciale. Cinquième, 2 secondes et 7 derrière Fourmaux, Thierry Neuville n'est qu'à 9 secondes et 9 de son équipier estonien. Kalle Rovanperä n'a lui pas été en mesure de suivre le rythme et il accuse déjà 15 secondes de retard sur le Belge. Une ultime spéciale est à disputer ce vendredi soir (19h05), le court tracé (5,16 km) d'Umea Sprint déjà emprunté jeudi en ouverture de l'épreuve avec un scratch d'Evans. Annoncé complètement gelé, il devrait profiter aux équipages ayant réussi à conserver leurs pneus cloutés mieux que les autres





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rallye Suède Fourmaux Tänak WRC

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sébastien Ogier conserve les commandes du Rallye Monte-Carlo, Adrien Fourmaux 2e devant Elfyn EvansAprès 12 des 18 spéciales du Rallye Monte-Carlo, samedi, Sébastien Ogier (Toyota) est toujours leader. Le Français compte 17'2 d'avance sur Adrien Fourmaux (Hyundai) et 20' sur Elfyn Evans (Toyota).

Lire la suite »

Rallye Monte-Carlo : Ogier et Fourmaux aux deux premières places, les Français font le showTroisième et avant-dernière journée de la 93e édition du rallye Monte-Carlo ce samedi. Après trois nouvelles spéciales matinales, ce sont les Français qui dominent le classement général. Sébastien Ogier occupe la première place et Adrien Fourmaux la 2e (à 17'2). Il reste encore trois chronos cet après-midi.

Lire la suite »

Fourmaux Rebondit et se Place Troisième Avant la Dernière Spéciale du Rallye Monte-CarloAdrien Fourmaux a profité de son choix de pneus super tendres pour remonter au classement général avant la dernière spéciale du Rallye Monte-Carlo. Il se retrouve à nouveau troisième, à seulement 4 secondes d'Elfyn Evans et à 22,2 secondes de Sébastien Ogier, toujours en tête. La dernière spéciale, sur le Col de Turini, déterminera le vainqueur.

Lire la suite »

Sébastien Ogier remporte le Rallye Monte-Carlo pour la dixième fois, Adrien Fourmaux termine troisièmeSébastien Ogier (Toyota) s'est imposé dimanche sur le Rallye Monte-Carlo, une épreuve qu'il remporte pour la dixième fois (neuf succès en WRC, un en IRC). Le Français a devancé son coéquipier chez Toyota Elfyn Evans de 18''5 et son compatriote Adrien Fourmaux (Hyundai), 3e à 26'' pour ses débuts avec l'écurie sud-coréenne.

Lire la suite »

Une première pleine de promesses : Adrien Fourmaux termine troisième du Rallye Monte-Carlo pour ses débuts ...Pour son premier rallye avec Hyundai, le Français Adrien Fourmaux a décroché la 3e place du Rallye Monte-Carlo dimanche. De quoi bien lancer sa saison.

Lire la suite »

Drame sur les routes du Rallye en Suède : Renne égorgés, enquête ouverteDes rennes ont été retrouvés égorgés près d'une route où se déroule le rallye en Suède, suscitant des suspicions et une enquête sur des actes de cruauté envers les animaux. Le drame survient dans un contexte de conflit entre les éleveurs de rennes et les organisateurs du rallye, qui a déplacé son lieu vers le nord.

Lire la suite »