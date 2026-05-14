Four suspects arrested in Nice shooting, two dead, several injured

Four suspects, including the suspected shooter, were arrested in connection with a deadly shooting in the Moulins neighborhood of Nice on May 11, 2022. The shooting took place at Place des Amaryllis around 3:30 PM and resulted in two deaths and several injuries. The mayor of Nice, Eric Ciotti, denounced the incident as a 'new terrifying shooting' and announced the installation of a police post on Place des Amaryllis. The Moulins neighborhood has a history of violence related to drug trafficking, with several incidents resulting in deaths and injuries in recent years.

Après la fusillade mortelle survenue dans le quartier des Moulins à Nice, le lundi 11 mai dernier, quatre suspects dont le tireur présumé ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi 14 mai, a appris BFMTV de source judiciaire, confirmant une information de Nice Matin.

La fusillade, qui a fait deux morts et plusieurs blessés, était survenue place des Amaryllis vers 15h30. Les deux personnes mortes, âgées de 38 et 57 ans, ne présentaient pas d'antécédents en lien avec le trafic de stupéfiants. Un individu en trottinette a traversé la place des Amaryllis à 15h30 et a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il est reparti en trottinette et a été pris en charge par un véhicule dans lequel il a pris la fuite.

Le maire de Nice, Éric Ciotti (UDR) a dénoncé une 'nouvelle fusillade terrifiante' et a annoncé l'installation d'un poste de police sur la place des Amaryllis. Le quartier des Moulins est régulièrement marqué par des violences pour le contrôle de points de deal. Il a déjà été endeuillé à plusieurs reprises ces dernières années, avec de nombreuses victimes collatérales.

Le 4 octobre au soir, des assaillants à bord d'une voiture avaient ouvert le feu apparemment au hasard sur une place du quartier, provoquant la mort d'un père de famille tchétchène de 57 ans et d'un Niçois de 20 ans, ni l'un ni l'autre liés au trafic de drogue. En juillet 2024, sept personnes d'une même famille, dont trois enfants et un adolescent, avaient péri dans un incendie criminel visant un autre étage sur fond de trafic de drogues





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nice Shooting Four Suspects Arrested Suspected Shooter Place Des Amaryllis Drug Trafficking Violence Incidents Deaths Injuries

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À Nice, Ciotti mise sur le bleu face au désarroi des habitants des MoulinsLe maire de Nice Éric Ciotti a annoncé la création d'un poste de police municipale et réclamé à l’État un 'quoi qu'il en coûte sécuritaire' au quartier des Moulins, où les violences liées au narcotrafic ont fait onze vic...

Read more »

A Nice, SKIN expérimente les solutions numériques dédiées à la santé de la peauOpérationnel depuis janvier, ce tiers-lieu d’expérimentation en santé numérique exclusivement dédié à la peau constitue la première brique du plus grand centre européen de recherche translationnel sur la peau, attendu à Nice à l’horizon 2028.

Read more »

Narbonne hérite du billet pour la finale de Nationale en chef contre NiceEn se hissant, grâce à une demi-finale ultime aux tirs au but, dans la demi-finale de Nationale, Narbonne de l'Aude décroche son billet pour la finale, et prépare un précieux concours à Bourg-en-Bresse le samedi 16 mai 2026 pour tenter de décrocher son passeport pour la ProD2. Malgré la venue de Nice, des alternatives pour les supporters sont prévues, à commencer par une retransmission en direct, sur écran géant, pendant que le Ryven RugbyramaLive, la Fédération Française de Rugby et les réseaux sociaux de la FFR offerent la diffusion en direct.

Read more »

Landes : entrez dans les moulins tout au long du week-endÀ l’occasion de la manifestation nationale Moulins en fête, les samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, plusieurs monuments landais ouvriront leurs portes aux visiteurs pour une plongée dans le patrimoine local

Read more »