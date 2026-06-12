Four members of a pedocriminal network sentenced in Orléans

The trial of four members of a pedocriminal network, who were accused of various crimes including rape, sexual assault, and the distribution of child pornography, has come to an end. During the investigation, over 930,000 files of photos and videos were found. A total of 120 victims were identified. The trial took place at the Orléans tribunal and involved four accused individuals. The accused were found guilty and sentenced to various terms of imprisonment.
Le procès de quatre membres d'un réseau pédocriminel, jugés au tribunal d'Orléans pour viols, agressions sexuelles et diffusion d'images pédopornographiques, a pris fin ce jour.
Lors de l'enquête, près de 930 000 fichiers photos et vidéos ont été retrouvés. Au total, 120 victimes ont été identifiées. Chaque dossier représente une scène de crime, figée à l'instant où le corps d'un enfant a été sali, a déclaré un avocat de la partie civile. Ce quatrième jour d'audience était le dénouement d'un lourd procès commencé en début de semaine au tribunal judiciaire d'Orléans.
Il est aux alentours de 9h10 quand l'audience démarre. Les quatre accusés prennent place, le regard vide, attendant les plaidoiries des parties civiles qui reprennent, en premier lieu les faits. Des détails très difficile à entendre et à concevoir... mais qui témoignent de l'horreur subie par les victimes. Au moment des faits, l'avocat rappelle qu'elle 'n'avait que 13 ans' dans son esprit.
Jura.
'On parle de viols de nourrissons, c'est abject', a déclaré un avocat devant la cour pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, et corruption de mineurs. Il a tenté de rencontrer la jeune fille à plusieurs reprises et l'aurait incité à se prostituer. Un homme inquiétant laissé libre devant la cour pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, et corruption de mineurs. Il a créé et administré plusieurs groupes sur ICQ afin de partager photos et vidéos entre pédocriminels.
Il possédait plusieurs faux profils afin d'attirer des jeunes filles vulnérables et les terroriser pour obtenir des vidéos d'elles. Il a également envisagé de livrer en pâture à d'autres membres de leur réseau. Il n'existe pas de pédocriminalité passive, a déclaré un avocat. Derrière chaque fichier, il y a un enfant.
Les victimes ont subi des séquelles engendrées par ce traumatisme (dépression, décrochage scolaire, mutilations), ainsi qu'une forme de culpabilité. Ce que ces hommes ont pris, c'est ce que ces enfants auraient pu être. L'enfant est devenu une monnaie d'échange. A la fin de sa plaidoirie, l'avocat général a insisté sur la nécessité d'appliquer de longues peines et une injonction de soins.
Il a notamment requis une peine de 10 ans pour le dernier accusé. Il a également requis une peine de 15 ans pour les trois premiers accusés, dont les 2/3 en période de sûreté. Les peines demandées pour les autres accusés sont également mentionnées dans le texte
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