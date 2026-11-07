Fouilles archéologiques à Nice : Découvertes majeures au chantier du Village Garibaldi

Des archéologues découvrent des vestiges hellénistiques et une nécropole grecque à Nice. L'impact sur le projet hôtelier et la préservation du patrimoine historique sont détaillés.

Depuis le mois de septembre dernier, une équipe d'archéologues et d'anthropologues de la Métropole Nice Côte d'Azur mène des fouilles approfondies sur le chantier du futur village Garibaldi à Nice. Ce secteur, prévu pour accueillir un grand projet hôtelier 4 étoiles en centre-ville, a révélé une densité exceptionnelle de vestiges historiques. Cette découverte s'inscrit dans une prescription stricte émise par la Direction régionale des Affaires culturelles ( DRAC), confirmant la richesse archéologique de la zone.

Découvertes de l'époque hellénistique

Les spécialistes ont mis au jour des vestiges datant de l'époque hellénistique, plus précisément du deuxième siècle avant notre ère, soit le premier siècle avant JC. L'analyse détaillée de ces reliques permet d'identifier une nécropole, correspondant à un espace funéraire dédié à la cité grecque de Nikaïa. Les tombes, parfois découvertes sous des tuiles anciennes, témoignent de l'histoire millénaire du sous-sol niçois et confirment les hypothèses sur l'occupation ancienne du site.

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Lise, une archéologue présente sur le chantier, explique que ces résultats étaient prévisibles. Le secteur fait l'objet de recherches systématiques depuis une dizaine d'années. Des travaux antérieurs avaient déjà été menés sous la station Garibaldi, permettant aux équipes d'analyser le même site en différentes tranches selon les aménagements prévus. Cette continuité dans la recherche a permis de savoir avec certitude ce qu'il serait possible de trouver lors des excavations actuelles.

Méthodologie de décapage et d'analyse

Le travail sur place exige une minutie extrême, utilisant des pelles mécaniques, des truelles, des pioches, des aspirateurs et même des outils de dentiste pour ne rien endommager. L'analyse se fait centimètre par centimètre, avec un décapage méthodique des couches les plus récentes avant d'atteindre les niveaux anciens. Cette approche de sauvegarde par l'étude est rigoureuse, chaque couche étant documentée individuellement pour préserver l'intégrité des données historiques.

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Les équipes enregistrent l'ensemble des découvertes en 3D grâce à des techniques de topographie et de photogrammétrie. Cette documentation numérique permet de conserver une trace précise de la position de chaque artefact et de chaque ossement avant leur déplacement. Le mobilier céramique retrouvé ainsi que les ossements humains sont ensuite rapportés dans le dépôt de la Métropole pour être lavés, étudiés et analysés en profondeur par les spécialistes.

Les anthropologues passent de longues heures accroupis, parfois dans des positions inconfortables, pour étudier ces anciens sous-sols. Selon les zones excavées, on retrouve des niveaux variés. Certaines parties contiennent des artefacts antiques, tandis que d'autres n'abritent que des objets médiévaux et modernes. Les niveaux anciens ne sont pas uniformément répartis sur l'ensemble du chantier, ce qui complexifie et enrichit la compréhension stratigraphique du site.

Destin des artefacts et projets futurs

Une fois les fouilles terminées, le site sera rendu à l'État pour la poursuite du projet immobilier. En attendant, les sept archéologues engagés sur le chantier poursuivent leur travail minutieux de dégagement et d'inventaire. Certaines tombes et vestiges sont encore en cours de mise au jour, car d'autres éléments restent probablement enfouis sous les couches les plus récentes de sédiments.

La conservation du mobilier découvert est assurée en lieu sûr au dépôt de la Métropole. Lise précise que certaines pièces exceptionnelles pourraient potentiellement être exposées dans des musées, bien que cela reste une situation rare. Cette procédure garantit que les vestiges de la cité grecque de Nikaïa seront préservés pour les générations futures, offrant un aperçu précieux de l'histoire de Nice et de la région.