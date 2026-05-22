Forza Horizon 6: Technical Guide and Performance Comparison

This news text provides a technical guide and performance comparison for Forza Horizon 6, focusing on the game's technical aspects and the impact of the ForzaTech engine and advanced graphics features.

Est de retour pour un sixième opus qui nous conduit de l'autre côté du Pacifique. Bienvenue au Japon et, accessoirement, à un ray tracing plus poussé grâce aux progrès du ForzaTech, le moteur graphique utilisé par Playground Games.

Nous ne sommes pas ici pour vous faire un retour sur les qualités ludiques de Forza Horizon 6. L'objectif est de parler technique au travers d'un petit guide sans prétention histoire de voir quelles performances en attendre. Le ForzaTech est une vieille connaissance puisqu'il est utilisé par les équipes de Turn 10 Studios et Playground Games sur les jeux - depuis... Toujours !

Un moteur qui a toutefois largement évolué avec les années sans que les développeurs ne précisent quelle version ils utilisent pour quel jeu. Sur Autre changement majeur, l'intégration des dernières technologies en vogue chez AMD, Intel ou NVIDIA. Ainsi, au lancement, sont prises en charge les DLSS 4.5, FSR 4.1 et XeSS 2.1.

Il est utile de préciser que tous les raffinements de chaque technologie ne sont pas toujours au rendez-vous et, pour profiter de la génération d'images, c'est vers NVIDIA qu'il faut se tourner. On peut alors activer jusqu'au MFG x6 pour une vitesse d'animation sans équivalent. Notez les 32 Go de mémoire vive nécessaires au mode Extreme RT : le besoin est bien réel.

©Playground Games L'intégration du ray tracing avec différents modes de détails permet de profiter d'environnements plus riches et plus précis, mais reconnaissons que dans un jeu de course, on ne fait pas forcément attention aux éléments du décor ! Vous pouvez le voir sur certaines de nos captures 'avant/après', les fenêtres des bâtiments par exemple sont l'occasion de jolis effets de transparence et les reflets sont plus complets sur la route, les carrosseries. - en deux parties.

Nous avons d'abord les options dites 'vidéo' sur lesquelles il y a bien sûr la définition d'image, la fréquence de rafraîchissement et la synchronisation verticale. C'est là que l'on retrouve les options d'anticrénelage et toutes les techniques de mise à l'échelle : attention, nos captures ont été prises sur GeForce, les options FSR/XeSS ne sont donc pas ici complètes.

Dans la rubrique 'graphisme et performances', on retrouve toutes les options liées aux détails graphiques, mais le mot performances est excessif : le studio ne donne aucune idée de la 'consommation' mémoire selon les options. Au niveau de multiples réglages comme les ombres et les reflets, on a simplement un 'ceci peut avoir un impact significatif sur les performances de votre processeur et de votre carte graphique'.

Merci, Captain Obvious !intègre un outil de mesure des performances, un benchmark sur un circuit unique, par temps de pluie. Précision utile : le rendu graphique en mode 'très bas' change énormément, l'impression de grisaille disparaît totalement et la pluie n'est plus aussi perceptible. Il en va de même, en moins net, sur le mode 'réduit' alors que tous les autres sont bien plus proches les uns des autres.

Sur la gauche, en 'très bas', la grisaille du temps pluvieux disparaît complètement. À droite, en 'extrême RT', les reflets sont bien plus riches. ©Nerces pour Clubic À nouveau, en 'très bas', la grisaille disparaît, mais on retient surtout l'impression de voir à travers les vitres l'immeuble en 'extrême RT', à droite. ©Nerces pour Clubic Il faut un œil exercé pour voir des différences entre le mode natif (à gauche) et le DLSS qualité (à droite).

En 'extrême RT' à chaque fois. ©Nerces pour Clubic Compte tenu du peu de temps dont nous disposions, nous n'avons pas eu le loisir de multiplier les cartes graphiques, mais nous avons tout de même pris soin de présenter plusieurs marques, plusieurs générations et plusieurs modèles avec, à chaque fois, les résultats sans les techniques de mise à l'échelle, puis en activant les DLSS/FSR/XeSS et, enfin, en mettant en place la génération d'images.

Notez que, bien sûr, nous avons utilisé les dernières versions de pilotes graphiques (GeForce 596.49, Adrenalin 26.5.2 et Arc 101.8801) et que la configuration de notre PC est restée identique : CPU AMD Ryzen 9 9950X3D, carte mère ASUS ProArt X670E-Creator Wi-Fi, RAM G.Skill Trident DDR5-6000 (2x 32 Go), SSD Western Digital Black SN850 et alimentation be quiet! ! Performances comparées en 'natif' sans ray tracing.

© Nerces pour Clubictourne vraiment bien, même sur des GPU relativement anciens ou pas très musclés. Par exemple, notre RTX 2070S est encore tout à fait capable et l'ARC B570 s'en sort honorablement. Bien sûr, il n'est pas ici question de dépasser le Full HD. À partir de la RTX 5060, on peut envisager de jouer en QHD alors que pour atteindre l'UHD, il faut viser une RX 9070 XT ou, dans une moindre mesure, une RTX 5070.

Performances comparées en 'natif', ray tracing activé. © Nerces pour Clubic Notez bien que le passage au ray tracing baisse dramatiquement tous ces résultat





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Forza Horizon 6 Forzatech Ray Tracing Performance Comparison DLSS 4.5 FSR 4.1 Xess 2.1 Benchmark Circuit Time Of Rain Ray Tracing Modes DLSS Quality Performance Consumption Memory GPU CPU Motherboard RAM SSD Power Supply

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