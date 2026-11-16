Forum National ESS Niort : 2000 acteurs mobilisés pour la résilience et l'investissement

Le Forum national de l'économie sociale et solidaire se tient à Niort les 17 et 18 novembre 2024. Avec 2000 participants et 8 millions d'euros de fonds, l'ESS défend sa place face aux défis politiques et économiques actuels.

Près de 2000 participants sont attendus les 17 et 18 novembre à Niort pour le Forum national de l'économie sociale et solidaire. Cet événement majeur, organisé par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress) de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec ESS France, vise à rassembler les acteurs du secteur lors de deux jours de débats et de partages d'expériences.

Mobilisation des acteurs face à un contexte politique incertain

Le premier objectif de cette édition est de permettre aux acteurs de se retrouver pour échanger sur des initiatives, des projets et des expériences concrètes. Dans une période qualifiée de chahutée, ces rencontres structuréent autour de parcours thématiques, d'ateliers, de tables rondes et de témoignages, visent à redonner de l'enthousiasme et à favoriser le partage au sein de la communauté. Cette dynamique collective est essentielle pour renforcer la cohésion et la visibilité de l'économie sociale et solidaire hors des circuits traditionnels parisiens.

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L'économie sociale et solidaire (ESS) bénéficie d'un enracinement particulièrement fort à Niort, ville marquée par l'importance historique des mutuelles. Ce choix de lieu permet aux régions d'apporter une contribution directe aux dynamiques nationales, soulignant que la visibilité de l'ESS ne doit pas se limiter aux grandes métropoles. L'événement cherche à démontrer que les réalités sociales et économiques actuelles confirment la pertinence des valeurs portées par le secteur.

Cinq thématiques centrales pour la souveraineté territoriale

L'édition 2024 repose sur cinq axes principaux sélectionnés parmi 291 propositions soumises au public, dont 186 contributions ont été retenues dans le cadre d'une co-construction avec les participants. Ces thèmes couvrent la souveraineté territoriale, la nature et les valeurs de l'ESS, la lisibilité du secteur, les modèles économiques et les financements, ainsi que les résistances et engagements des acteurs. Ces axes reflètent les aspirations des citoyens en matière de solidarité, de démocratie et de redistribution.

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La question de la souveraineté est centrale, l'ESS étant perçue comme existante, résiliente et durable au sein des territoires. Les débats aborderont également la manière dont le secteur se présente et peut devenir plus lisible pour le grand public. Enfin, la plénière du dernier jour portera explicitement sur la question de la résistance de l'ESS en cas de victoire de l'extrême droite aux élections, cherchant des pistes pour naviguer dans un contexte politique potentiellement hostile.

Lancement du fonds InvESS't NA pour la transformation économique

Parallèlement aux débats, la Région Nouvelle-Aquitaine et GO Capital lancent InvESS't NA, un fonds d'investissement ambitieux en partenariat avec la Banque des territoires, Garance et la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Ce fonds, doté de 8 millions d'euros lors du premier closing, constitue un levier puissant de transformation sociale, environnementale et économique pour la région.

Ce nouvel instrument financier répond aux interrogations sur les modèles économiques et les financements de l'ESS. Il offre une réponse concrète aux besoins de capitaux pour des projets à impact, renforçant la capacité du secteur à investir dans l'avenir tout en maintenant son ancrage territorial. Ce lancement intervient dans un contexte où les espaces démocratiques et les solidarités sont régulièrement fragilisés, comme l'indiquent les attaques directes sur le financement de l'ESS observées dans le projet de loi de finances.

Vulnérabilités structurelles et stratégies de résilience

L'ESS se trouve confrontée à un régime de contrainte important, avec des attaques directes contre son financement et une remise en question permanente des espaces démocratiques. L'économie sociale et solidaire est très connectée aux puissances publiques, l'État et les collectivités, ce qui rend le soutien institutionnel crucial pour les organisations œuvrant à l'intérêt général.

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La stratégie de l'ESS ne repose pas sur une logique de conflit, mais sur la recherche de voies différentes pour assurer sa survie et son développement. Si un changement politique réduisait le soutien aux organisations, il faudrait avoir réfléchi en amont à des mécanismes de réinvention. Le forum de Niort s'inscrit donc comme un moment clé pour identifier ces pistes de résistance et de transformation, garantissant que le secteur continue de répondre aux aspirations profondes des populations, notamment en matière de solidarité et de justice sociale.