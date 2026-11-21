La Mission Locale de l'Agenais, Albret et Confluent a réuni plus d'une quinzaine d'acteurs pour faciliter l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées lors d'un forum dédié le 18 novembre.

Mercredi 18 novembre au matin, la Mission locale de l'Agenais, Albret et Confluent a organisé un forum dédié à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cet événement visait à présenter aux personnes concernées les organismes et dispositifs susceptibles de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Plus d'une quinzaine d'organismes se sont mobilisés pour cet objectif commun.

Une mobilisation coordonnée pour l'accompagnement

Ce premier Forum Handicap et Inclusion de la Mission locale a été organisé tout particulièrement par Laurence Martin, responsable du pôle accompagnement, et Julie Cemola, référente handicap. Elles confiaient avoir à cœur de soutenir les populations vulnérables. " Nous accompagnons plus de 200 jeunes en situation de handicap ", expliquaient-elles. Sortis très tôt du système scolaire, ces jeunes se retrouvent souvent démunis, tout comme leurs familles. La Mission locale doit les orienter vers les structures d'accueil adaptées à leurs difficultés particulières.

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Des entretiens concrets au siège de l'association

Le siège de la Mission locale, situé boulevard Sylvain-Dumon, face au parking de la gare, n'a pas désempli de la matinée. " Nous avons déjà eu, en milieu de matinée, une dizaine d'entretiens individuels très constructifs ", pouvait-on entendre du côté de l'ADIPH 47. Cette association assurait la promotion de son dispositif d'emploi accompagné. Ce programme inclut l'évaluation des compétences et besoins, la construction du projet professionnel, l'aide à la recherche d'emploi et le suivi de l'intégration en entreprise.

L'expertise spécifique de l'association Trisomie 21

Un exemple emblématique de cette dynamique est l'Association Trisomie 21 Lot-et-Garonne et son action dans le milieu scolaire. Créée en février 2002 par des parents et bénévoles, cette structure agit pour favoriser l'inclusion scolaire et sociale ainsi que l'autonomie en milieu ordinaire des enfants, adolescents et adultes. Zoé Paulhac, entourée de Véronique Bardin pour l'insertion professionnelle Trisomie 21 et Mathieu Bertrand, accompagnateur projets inclusion, représentait cette expertise.

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Une approche sur-mesure et multidimensionnelle

" Nous intervenons sur tous les champs de la vie : l'école, la formation et le travail, mais aussi la santé et, enfin, la vie sociale ", expliquait Zoé Paulhac, responsable territoriale du centre ressources régional Trisomie 21. L'association est à l'écoute des personnes et prône l'autodétermination. Ils aident à formuler un projet et à le rendre réalisable. " Nous faisons du sur-mesure ", précisait-elle. L'association Trisomie 21 Lot-et-Garonne accompagne chaque année une cinquantaine de personnes afin de développer leurs compétences, en tenant compte de leur environnement.

L'impact territorial de cette initiative locale

Les autres acteurs locaux présents ont également souligné l'intérêt de cette démarche en faveur de l'inclusion. Cette initiative rappelle que l'insertion sociale et professionnelle repose sur la mobilisation de tous les acteurs du territoire. La cohérence entre les différents organismes permet de répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap psychique ou moteur.