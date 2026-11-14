Forum Handicap et Emploi à Montauban : Rapprochement Acteurs et Entreprises

Le 17 novembre 2026, l'ADIAD et Cap emploi organisent un grand forum à Montauban pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le 17 novembre 2026, le pavillon Sapiac Rural Master accueillera la deuxième édition du forum "Handicap et emploi, tous concernés" à Montauban. Cet événement majeur est organisé par l' ADIAD (Association interdépartementale pour l'inclusion et l'accompagnement durable des personnes en situation de handicap) en partenariat avec Cap emploi 82/31 Nord. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui se déroule annuellement en novembre, du 16 au 22. L'objectif principal réside dans la création d'un espace physique unique réunissant l'ensemble des acteurs institutionnels, les employeurs et les personnes en situation de handicap pour fluidifier les parcours professionnels. L'événement vise à dédramatiser le handicap et à montrer que l'inclusion est l'affaire de tous, concernent aussi bien les publics du milieu protégé que ceux souhaitant accéder au milieu ordinaire de travail.

Architecture de l'Événement et Horaires

La deuxième édition du forum se tiendra spécifiquement le mardi 17 novembre 2026, avec des horaires d'ouverture resserrés mais intensifs. L'accès au public sera possible de 9 heures à midi, puis de 13 heures à 16 heures. Cette structuration temporelle cherche à optimiser les échanges tout en restant accessible. En 2025, l'édition précédente avait enregistré la présence de 55 exposants et plus de 400 visiteurs. Les organisateurs de l'ADIAD espèrent atteindre ou dépasser ces chiffres pour cette nouvelle édition, confirmant l'intérêt grandissant pour ce type de rassemblement. L'événement est ouvert à tous les publics, incluant les familles, les encadrants et les bénéficiaires des services médico-sociaux. Cette ouverture large permet de sensibiliser un public non seulement professionnel, mais aussi citoyen aux enjeux de l'inclusion.

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Diversité des Acteurs Institutionnels et Professionnels

La palette des intervenants est particulièrement riche, reflétant l'écosystème complet de l'accompagnement en Tarn-et-Garonne. On y retrouvera les piliers du service public de l'emploi tels que France Travail, Cap emploi, et la Mission Locale. Les représentants des collectivités territoriales, comme la Région, et les organismes financeurs tels que l'Agefiph et le CDG 82 seront présents pour informer sur les dispositifs disponibles. La MDPH et la plateforme d'emploi accompagné joueront également un rôle central dans l'orientation des personnes. Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) du département, ainsi que les entreprises adaptées et les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) exposeront leurs offres et leurs méthodes. Des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) compléteront ce paysage pour aborder les aspects de santé au travail. Des démonstrations de matériels et de solutions de compensation techniques permettront aux employeurs de visualiser les aménagements possibles.

Positionnement des Employeurs et Compétences Clés

Fabrice Grout, directeur de l'ADIAD, souligne une évolution notable dans l'attitude des entreprises envers le recrutement de personnes handicapées. Les employeurs sont désormais beaucoup plus ouverts qu'auparavant à la recherche de talents spécifiques. Ils concentrent leur attention davantage sur les savoir-être que sur les savoir-faire techniques, considérant la fiabilité et l'investissement comme des atouts majeurs. Cette approche met en avant la valeur ajoutée humaine des collaborateurs en situation de handicap, perçus comme plus fiables et plus accrochés. Les groupements d'employeurs présents proposeront des postes, des stages ou des immersions pour tester ces compatibilités. Des organismes de formation seront également sur place pour proposer des parcours adaptés. Cette stratégie des savoir-être vise à briser les barrières psychologiques et à montrer que la compétence ne se limite pas aux compétences techniques initiales.

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Impact Social et Transitions Professionnelles

Le forum répond également à un besoin crucial de transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Pour les ressortissants des établissements et services médico-sociaux du département, cet espace offre des informations vitales sur les démarches possibles. Les familles et les encadrants peuvent y trouver des pistes concrètes pour accompagner les bénéficiaires vers l'autonomie professionnelle. Les offres d'emploi disponibles couvrent tous les secteurs, permettant une diversité de profils. Le handicap pouvant survenir à tout âge de la vie, cette sensibilisation permanente est essentielle pour éviter la perte de ressources humaines précieuses. En comprenant mieux le handicap, la société peut mieux l'accompagner, transformant une contrainte perçue en une ressource intégrée.

Avenirs et Perspectives d'Inclusion

Cette initiative de l'ADIAD et de Cap emploi 82/31 Nord s'inscrit dans une dynamique annuelle de mobilisation nationale. La 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sert de toile de fond à de nombreuses actions partout en France. L'objectif est de maintenir la pression sur l'insertion socioprofessionnelle durable. Le forum de Montauban agit comme un catalyseur local pour ces ambitions nationales. Il permet de concrétiser des échanges qui autrement resteraient théoriques. La répétition annuelle de cet événement crée une mémoire institutionnelle et relationnelle. Les acteurs s'y retrouvent, créant un réseau dense et réactif. L'enjeu pour l'avenir reste la pérennisation de ces opportunités au-delà de la journée de l'événement. L'investissement des entreprises dans les savoir-être doit se traduire par des embauches effectives et durables. Le forum est donc une étape clé, mais non exclusive, de l'insertion.