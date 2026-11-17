Le forum Handi'Perche se tient à Nogent-le-Rotrou pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Témoignages de Vanessa et Robin, et engagement des partenaires locaux.

Le forum " Handi'Perche " a réuni une quinzaine de partenaires à Nogent-le-Rotrou dans le but concret de favoriser l' insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cet événement, organisé à la mairie de Nogent-le-Rotrou, a mis à l'honneur des témoignages directs de travailleurs ayant réussi leur intégration dans l'entreprise ordinaire. Le slogan officiel de la journée résume l'objectif : " démystifier, simplifier, accompagner l'emploi pour toutes et tous ".

Parcours de Robin et Vanessa

Robin, titulaire d'un baccalauréat STI2D puis d'une licence professionnelle, a partagé son parcours lors du forum Handi'Perche. Il a notamment développé une application pour l'entreprise Valéo à la mairie de Nogent-le-Rotrou et pour le CBE. Il encourage les jeunes à effectuer des stages pour découvrir le monde professionnel. En fin d'année 2025, il a anticipé le départ de ses parents du Perche en sécurisant son propre logement.

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Valentine Normand, responsable d'activité chez MDC EA, a mis en avant le rôle à responsabilité de Vanessa, seconde du responsable d'ateliers. Vanessa, après seize ans à l'ESAT, a intégré l'entreprise adaptée MDC à Nogent-le-Rotrou avec pour mission d'approvisionner des postes. Emmanuel Normand, responsable d'activité chez MDC EA, a souligné la volonté immédiate d'apprendre de Vanessa.

Démystification et accompagnement

Robin s'engage bénévolement auprès de multiples associations, notamment le GEM et la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou. Il déclare se sentir utile immédiatement et épanoui dans ses fonctions. Cette autonomie personnelle renforce son envie constante de travailler, même si son travail sur ordinateur à domicile n'est pas toujours perçu comme une activité visible par l'entourage.

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Le forum Handi'Perche vise également à informer les industries sur les bienfaits du recrutement de personnes handicapées. L'élu local soutient pleinement cette démarche en accueillant une personne accompagnatrice pour le " duo day ". Cette visite vise à découvrir les terrains de sport de Nogent-le-Rotrou et à visiter les sous-sols d'Aquaval.

Enjeux de l'insertion professionnelle

L'insertion professionnelle constitue un enjeu fondamental, surtout lorsque les enfants atteignent l'âge de 18 à 20 ans. Le centre communal d'action sociale de Nogent-le-Rotrou travaille à structurer des solutions pour cette tranche d'âge critique. Des structures existent pour les enfants, mais le passage vers l'âge adulte nécessite une préparation rigoureuse et des liens forts avec les entreprises locales.

Emmanuel Normand invite les autres entreprises à franchir le pas, affirmant que le recrutement est gagnant-gagnant. Le forum Handi'Perche se veut un vecteur de persuasion pour les industriels hésitants. L'objectif est de transformer les appréhensions initiales, telles que la peur de la fermeture d'usine ou des craintes liées au changement d'univers, en opportunités de collaboration durable et inclusive.