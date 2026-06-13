Forum de l'emploi RATP : des milliers de postes à pourvoir à Vitry-sur-Seine et histoire de lien thérapeutique avec un poney

La RATP organise un forum de recrutement à Vitry-sur-Seine avec des milliers d'offres dans 300 métiers, formations comprises. L'article évoque aussi le lien spécial entre Gérard, en situation de handicap, et son poney, ainsi que d'autres sujets d'actualité.

Gérard, une personne en situation de handicap, a développé un lien unique avec son poney, une connexion si forte qu'il affirme avoir sa photo dans sa chambre.

Cette histoire personnelle illustre la thérapie par l'animal et l'inclusion. Parallèlement, la RATP organisera un forum de l'emploi jeudi 18 juin 2026 à l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, en partenariat avec le Département du Val-de-Marne et France Travail. Des milliers d'offres dans 300 métiers seront présentées, allant du conducteur de bus à l'électromécanicien, en passant par des postes d'agents d'accueil et de techniciens supérieurs en électronique. Pour certains métiers, l'entreprise propose des formations rémunérées.

Les recruteurs seront disponibles pour échanger avec les candidats et fournir des informations personnalisées sur les postes, les conditions de recrutement et les perspectives d'évolution. L'inscription en ligne est obligatoire, avec deux créneaux possibles : 9h-11h ou 11h-13h. L'adresse est l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, 2 avenue Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine. Alors que les entreprises parisiennes sont frileuses à recruter, cet événement montre que des acteurs majeurs comme la RATP restent un pilier de l'emploi en Île-de-France.

D'autres actualités évoquent le syndrome des jambes sans repos, une reconstitution historique majeure en France, et la présence inhabituelle de gendarmes en grande tenue à Cahors





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