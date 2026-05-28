Fortuneo propose une nouvelle formule avec une Gold CB Mastercard à 0 euro, jusqu'à 250 euros offerts et un Livret+ affiché à 5 % brut pendant trois mois.

Fortuneo propose une nouvelle formule avec une Gold CB Mastercard à 0 euro, jusqu'à 250 euros offerts et un Livret+ affiché à 5 % brut pendant trois mois.

Pour bénéficier de cette offre, il faut ouvrir un nouveau compte Fortuneo avant le 30 juin 2026 et renseigner le codependant l'inscription. La prime peut alors atteindre 250 euros et la carte Gold CB Mastercard est à 0 euro. La carte est accessible à partir de 2 200 euros nets mensuels et permet de recevoir 160 euros après cinq paiements réalisés dans les 90 jours suivant l'activation du compte.

La carte offre des débits immédiats ou différés après six mois, des garanties pour les voyages, des plafonds étendus et des paiements ainsi que des retraits sans frais partout dans le monde. Le service de transfert NeoChange ajoute 90 euros. Fortuneo propose également une carte virtuelle active immédiatement. Le compte fonctionne avec un IBAN français et jusqu'à 100 euros en bons d'achat peuvent être ajoutés chez plusieurs enseignes partenaires.

L'autre carte disponible de Fortuneo est la Fosfo CB Mastercard, également à 0 euro, sans condition de revenus, avec un débit immédiat et des garanties pour voyager et des paiements sans frais partout dans le monde. Sa prime va jusqu'à 140 euros avec cinq paiements dans les 90 jours, complétée de 90 euros de NeoChange. L'application mobile Fortuneo rassemble dans une même interface le compte courant, la carte bancaire et le Livret+.

Elle permet de consulter les opérations, modifier les plafonds ou effectuer des virements instantanés. Apple Pay et Google Pay figurent également parmi les moyens compatibles pour régler des achats depuis le smartphone. Le Livret+ peut être ajouté avec une rémunération affichée à 5 % brut durant trois mois pour toute première souscription réalisée avant le 29 mai 2026. Une fois cette période terminée, le taux passe à 1,60 % brut.

Les intérêts sont calculés tous les quinze jours puis versés chaque année





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