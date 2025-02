Fortnite: Une légende persistante dans le domaine du Battle Royale

Malgré une baisse de popularité, Fortnite reste une référence incontournable du Battle Royale grâce à ses mises à jour constantes et son accessibilité. Découvrez en détail son histoire, ses mécanismes uniques et la place qu'il occupe dans le paysage des jeux de tir en ligne.

Fortnite , malgré une baisse de popularité inévitable au fil des dernières années, reste une référence incontestable dans le domaine du Battle Royale . Le jeu d' Epic Games a su se renouveler grâce à des mises à jour régulières de contenu et l'ajout de nouveaux modes de jeu. Son accessibilité en fait toujours l'un des jeux en ligne les plus populaires actuellement.

\Le jeu est un tireur à la troisième personne de type Battle Royale : l'objectif est simple, terminer la partie en étant le dernier survivant face à une centaine d'autres joueurs partageant le même objectif. Bien qu'il ne jouisse plus de la popularité fulgurante des débuts, le Battle Royale d'Epic Games reste une figure de proue du genre, grâce à une constante mise à jour du contenu proposé. Depuis sa création, Fortnite a intégré d'innombrables éléments cosmétiques, fonctionnalités et mécanismes qui lui ont permis de conserver sa pertinence, malgré l'arrivée de concurrents de plus en plus nombreux.\Le mode Battle Royale de Fortnite parachute le joueur sur une vaste carte avec 99 autres joueurs. L'objectif est clair : devenir le dernier survivant, en évitant les attaques des autres joueurs et en tenant compte du rétrécissement de la zone de jeu au fil des minutes. Pour remporter la victoire, tous les coups sont permis : se cacher ou foncer à l'assaut pour éliminer ses ennemis et récupérer un meilleur équipement. La particularité de Fortnite par rapport aux autres Battle Royale réside dans la construction : le joueur peut récolter des matériaux sur la carte, lui permettant de construire des structures qui lui confèrent un avantage certain lors des combats. Il est également important de noter que Fortnite a récemment lancé un mode sans construction, pour ceux qui préfèrent des fusillades plus rapides et directes. \Fortnite est accessible sur ordinateur via la plateforme Epic Games Store sur Windows, Mac ou Linux. Le jeu est également disponible sur la plupart des consoles actuelles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch). Concernant la version mobile, la situation est plus complexe : depuis août 2020, Fortnite est supprimé du Google Play Store (Android) et de l'App Store (iOS). Les utilisateurs ayant déjà installé l'application avant cette date peuvent continuer à jouer (uniquement dans sa version 13.40), tandis que les autres doivent patienter jusqu'à son retour sur les plateformes de téléchargement d'applications. Il est également important de noter qu'un compte est nécessaire pour jouer à Fortnite afin de profiter de la fonctionnalité cross-platform offerte par le jeu. \ Les Battle Royale restent très populaires à l'heure actuelle, et certains attirent toujours un nombre important de joueurs. Parmi ceux-ci, on peut citer Apex Legends, le FPS de Respawn (filiale d'EA) qui a su se renouveler et conserver une base de joueurs solide au fil des années. Plus nerveux dans son gameplay que Fortnite, il demande une coordination réelle avec son équipe pour réussir à remporter la victoire. PUBG, l'ancêtre de Fortnite dans le domaine du Battle Royale, reste une alternative de choix, surtout sur mobile, où il jouit d'une grande popularité. On s'éloigne ici des graphismes cartoonesques de Fortnite pour une esthétique plus réaliste et un gameplay divisé entre TPS et FPS. Enfin, Fall Guys a su se démarquer dans le genre Battle Royale ces dernières années, en proposant des affrontements contre 59 autres joueurs dans un style plate-formeur fun et inédit. L'objectif est toujours de devenir le dernier survivant, mais sans avoir à tuer ses adversaires : il faut simplement être le meilleur dans des épreuves de plateforme.





