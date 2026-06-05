Forteresse de Chinon officialise un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux

La forteresse de Chinon (Indre-et-Loire) a officialisé, le mercredi 3 juin 2026, un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Cinq nichoirs ont été installés et la forteresse est devenue officiellement un « refuge LPO ». Le partenariat va aider à l'obtention de labels touristiques d'excellence et sensibiliser le public sur la biodiversité.

La forteresse de Chinon (Indre-et-Loire) a officialisé, le mercredi 3 juin 2026, un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Cinq nichoirs ont notamment été installés.

La forteresse de Chinon est devenue officiellement un « refuge LPO » avec une superficie de 150 hectares. Avec le partenariat, la forteresse de Chinon devient un sanctuaire de la biodiversité et accueille chaque année 130 000 visiteurs. Le président de la LPO Centre-Val de Loire, Christian Andres, souligne l'importance de la biodiversité et la sensibilisation du public.

Marie-Eve Scheffer, responsable de la forteresse de Chinon, est reconnaissante du partenariat qui récompense dix ans de travail des équipes du site touristique. Les nichoirs ont été installés dans les zones où les espèces d'oiseaux et de chiroptères ont été vues et entendues. Un marché d'art ouverte est organisé chaque année pendant les marches des fiertés à Tours. La forteresse de Chinon est candidate au label « Destination d'excellence » qui inclut des critères environnementaux et culturels





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