Fort Boyard 2026 : Cyril Féraud révolutionne le jeu avec plus d'argent et de nouvelles épreuves

La saison 2026 de Fort Boyard, animée par Cyril Féraud, introduit cinq épreuves inédites, un défi collectif rémunéré et des personnages renouvelés. Plus d'argent à gagner, mais sous conditions.

Fort Boyard fait sa révolution en 2026. Désormais animé par Cyril Féraud , le célèbre jeu estival de France 2 promet plus d'enjeux et de surprises.

La nouvelle saison, lancée le samedi 4 juillet à 20h50, veut remettre le jeu au centre de l'aventure. Pour cela, cinq épreuves supplémentaires sont réparties tout au long de la quête des clés et des indices. L'une d'elles, orchestrée par un mystérieux personnage, repose sur le bluff et la manipulation. Les candidats pourront gagner plus d'argent, mais à une condition : réussir un ultime défi collectif.

En fin d'émission, toute l'équipe devra par exemple traverser un tunnel obscur infesté de rats. En cas de succès, ils empocheront 2000 euros supplémentaires et obtiendront un indice crucial. Cette aventure collective pousse les candidats à se dépasser, se réjouit le producteur. Mais attention, sans les sept clés récupérées dans le temps imparti, ils ne pourront plus compter sur Blanche pour éviter la prison





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