Formule 1 : Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco après l'annulation de ses pénalités

La FIA a annulé les deux pénalités de cinq secondes infligées à Pierre Gasly pour excès de vitesse dans les stands lors du GP de Monaco, en raison d'une erreur de mesure de la distance. Le pilote Alpine récupère ainsi son podium final et les 15 points, tandis qu'Isack Hadjar redescend à la quatrième place.

Pierre Gasly récupère la troisième place du Grand Prix de Monaco après l'annulation de ses pénalités . Le pilote Alpine , initialement rétrogradé à la septième position en raison de deux pénalités de cinq secondes pour excès de vitesse dans les stands , voit ces pénalités annulées par la FIA suite à une erreur de mesure de la distance entre les radars.

Cette décision lui restitue son podium et les 15 points associés, au détriment de son compatriote Isack Hadjar qui redescend à la quatrième place. L'équipe Alpine a porté un recours après la course, appuyée par de nouvelles mesures révélant que la distance utilisée pour calculer la vitesse moyenne était incorrecte. Alors que la Fédération Internationale de l'Automobile a reconnu l'erreur et rectifié le classement, Gasly manque néanmoins la cérémonie protocolaire sur le Rocher.

Hadjar, quant à lui, garde le souvenir d'un premier podium en Formule 1, même s'il ne figure plus officiellement sur le podium. L'affaire souligne les enjeux de précision dans le chronométrage et les procédures de révision, tout en mettant en lumière les émotions contrastées des deux pilotes français.

Ce rebondissement intervient près de cinq jours après l'arrivée de la manche monégasque, et intervient à la veille des essais du Grand Prix d'Espagne à Barcelone où Gasly recevra son trophée dans son stand





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