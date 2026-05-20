The former vice-president of the French tennis federation (FPT) Jean-Pierre Dartevelle was convicted in February 2025 to ten years in prison for sexual assaults on Amandine Bea, a victim aged 17 to 19 at the time of the incidents.

Victim e présumée de l'ancien vice-président de la FFT Jean-Pierre Dartevelle , Amandine Béra raconte sa « détresse psychologique » face au temps long de la justice Condamné en février 2025 à dix ans de prison pour des viols sur Amandine Béra, âgée au moment des faits de 17 à 19 ans, l'ancien vice-président de la FFT Jean-Pierre Dartevelle , 76 ans, a été remis en liberté dans l'attente de son procès en appel, qui n'aura pas lieu avant 2027.

La victime présumée raconte comment le temps long de la justice lui est devenu insupportable. Elle passe une bonne partie de ses journées au Tennis Club de Château-Gombert, dans le XIIIe arrondissement de Marseille. Amandine Béra, 27 ans, joue avec le tennis, qui lui donne un objectif. Sans le tennis, elle passerait ses journées chez elle à ruminer, s'isoler.

Depuis un an, elle est en arrêt maladie et a tenté de se suicider en mai 2025





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Jean-Pierre Dartevelle Assault Victim Testimony Court In Besançon Tennis Club Of Chateau-Gombert

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