Former football players discuss and debate on the firing of Christophe Peligri, latest episodes of "Rothen s’enflamme" podcast.

Jérôme Rothen and Souleymane Diawara talk about the dismissal of Christophe Peligri, former coach of AJAuxerre, which lead to his resignation. Rothen commentates on legends of the game, their authenticity. The podcast features debates, featuring a Dream Team affiliated with Claude Puel and coaches like Chris Dugarry, Emmanuel Petit, Pascal Olmeta, et others. Julien Cazarre also provides his Foot journal: Le Cazarre enchainé with quizzes in complementary program.

Jérôme Rothen et Souleymane Diawara abordent la démission du coach Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, démis de ses fonctions. Rothen s'attaque aux légendes (ou non) du foot et évoque César Azpilicueta, tout juste à la retraite.

Rothen anime des débats enflammés avec sa Dream Team composée de Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, Jean-Michel Larqué, Eric di Meco, Pascal Olmeta, Jérémy Menez et deux recrues : Andy Delort et Steve Savidan. Julien Cazarre propose son journal du foot : Le Cazarre enchainé ainsi qu’un quizz Rothen contre le reste du monde





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