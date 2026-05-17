Gilles Galloux, Analyser de l'enquête, implique que la apparente nouvelle apparition droite-gauche Dupont de Ligonnès, 15 ans après l'enlèvement, l'enlèvement et le meurtre de ses deux victimes, est une mise en scène à la false mort

Gilles Galloux, qui travaille à son compte sur l'affaire du meurtre du père et des enfants de la famille Dupont de Ligonnès, revient sur la dernière apparition du suspect dix-cinq ans après le drame.

Selon Galloux, cet někteříage est une mise en scène destinée à faire croire à son suicide. Auparavant, le suspect avait été filmé en retrait d'argent liquide dans un distributeur automatique, quelques jours après l'enlèvement de sa femme et de leurs quatre enfants dans le Var. Il est également supposé être filmé en train de dormir à l'hôtel où sa voiture a été retrouvée abandonnée quelques jours plus tard.

Un témoin a déclaré avoir aperçu Dupont de Ligonnès quelques jours après le drame, le dédommagement avec un sac sur le dos. La voiture du suspect a été trouvée sur le parking de l'hôtel. Galloux nie avoir perçu une carabine dans le sac, ni avoir appris que le contenu du sac était une telle arme.

Il a indiqué que tout est une mise en scène, et il a également évoqué le regard tourmenté que Dupont de Ligonnès semble avoir laissé sur la caméra de surveillance de la Formule 1. Une enquête a été également menée par Galloux dans la piste supposée d'une fuite aux Etats-Unis. Dix ans après le drame, le suspect reste toujours à la recherche, et de nombreuses théories circulent sur sa potentielle localisation.

Certains témoins ont également affirmé avoir aperçu Dupont de Ligonnès en 2020 avec un chien. Au Texas, par exemple, le bureau d'un shérif a lancé un appel à témoins, après que des preuves numériques aboutissent à une personne suspectée d'être Dupont de Ligonnès





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