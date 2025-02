Formation aux Premiers Secours Civiques pour les Jeunes à Lorda

Le centre socio-culturel Lorda organise une formation aux premiers secours civiques (PSC) pour les jeunes de 11 à 30 ans en partenariat avec la Croix-Rouge. Cette session répond à un besoin urgent face à la baisse alarmante du nombre de citoyens formés aux gestes qui sauvent.

« Le constat est préoccupant : aujourd’hui, cinq fois moins de citoyens sont formés aux premiers secours par rapport aux années précédentes », souligne la Croix-Rouge. Face à ce déclin, le centre socio-culturel Lorda redouble d’efforts pour sensibiliser la nouvelle génération à l’importance de ces compétences essentielles. La formation, d’une durée de huit heures, se déroulera du lundi 17 février de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30. Limitée à dix participants pour garantir un apprentissage optimal, elle permettra aux jeunes d’acquérir les gestes fondamentaux qui peuvent sauver des vies : massage cardiaque, position latérale de sécurité ou encore gestion des hémorragies. Cette session s’inscrit dans une démarche continue du centre socio-culturel Lorda, qui a déjà formé plusieurs groupes de jeunes lors des six précédentes éditions. Une initiative qui prend tout son sens quand on sait que chaque minute compte en situation d’urgence et que la présence d’un citoyen formé peut faire la différence en attendant l’arrivée des secours. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à cette formation, les jeunes intéressés sont invités à contacter l’Info Jeunes au 05 62 94 31 51 / 06 07 52 70 27 ou par mail : [email protected] Bon à savoir : cette formation est offerte par la région Occitanie pour les détenteurs de la carte Jeunes Région. Si vous n’en possédez pas, vous trouverez le détail de la participation financière sur demande auprès du pôle Info Jeunes.





