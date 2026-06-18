Forfait confirmé pour Neymar face à Haïti lors du Mondial 2026

Le Brésilien Neymar reste à l'écart du groupe pour le match contre Haïti dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La CBF indique qu'il doit poursuivre sa récupération, reportant ainsi ses débuts dans la compétition.

La star brésil ienne Neymar n'est pas retenue dans le groupe de la Seleção pour le match crucial de la Coupe du Monde 2026 contre Haïti , prévu dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin.

L'attaquant vedette de Santos, qui n'a plus porté le maillot national depuis octobre 2023 en raison d'une blessure, restera dans le New Jersey, où le camp de base brésilien est établi. La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé aux journalistes que ce choix vise à permettre au joueur de 34 ans de tirer le meilleur parti de la phase finale de son processus de récupération.

Cette décision intervient après qu'il eut subi, il y a un mois avec son club, une blessure musculaire au mollet droit. Neymar s'entraîne désormais avec ses coéquipiers depuis mercredi, mais le staff technique, mené par le sélectionneur Carlo Ancelotti, refuse de précipiter son retour. L'objectif est de préserver le numéro 10 pour les phases plus décisives de la compétition, selon les médias brésiliens.

La première apparition de Neymar sous les couleurs brésiliennes dans ce Mondial devra donc attendre, peut-être dès la semaine prochaine selon les espoirs d'Ancelotti. Ce forfait intervient alors que le Brésil, avec une nouvelle génération, cherche à redorer son image après des récents résultats mitigés. La rencontre contre Haïti, a priori la plus faible équipe de la poule C, était présentée comme une opportunité idéale pour retrouver des repères et intégrer progressivement leur star.

Lors du match précédent contre le Maroc, qui s'est soldé par un_match nul spectaculaire (2-2), Neymar, non sélectionné, avait suivi la partie depuis le banc des remplaçants, observant la performance de ses jeunes coéquipiers comme Vinicius Jr. La diffusion intégrale de la rencontre face à Haïti est programmée sur M6 à partir de 2h30 dans la nuit de vendredi à samedi, un horaire qui témoigne de l'importance médiatique de l'évènement pour le football français. Ce nouveau_report de la présence de Neymar soulève des questions sur l'état physique réel du joueur et sur la stratégie d'Ancelotti, qui doit équilibrer l'urgence des résultats et la gestion à long terme de son effectif.

Le Brésil, pensionnaire historique du football mondial et quintuple champion du monde, est sous pression pour briller dans cette édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Seleção devra montrer qu'elle peut soulever le trophée sans attendre le retour de son maître à jouer historique, ou bien qu'elle reste dépendante de son génie.

Cette situation place également la CBF dans une posture délicate, entre la nécessité de satisfaire les dizaines de millions de fans impatient de revoir Neymar et la sagesse médicale qui prime. Le match contre Haïti, qui rêve d'un exploit, devra finalement se jouer sans la plus grande star du football brésilien, un facteur qui change incontestablement la donne en termes d'attraction et de stratégie pour les Brésiliens.

La route vers la finale s'annonce longue et semée d'embûches pour la Seleção, qui devra compter sur l'émergence de nouveaux talents et sur un état d'esprit collectif irréprochable pour compenser l'absence temporaire de son icône. Les prochains jours nous diront si Neymar pourra enfin faire son entrée en scène dans ce Mondial et surtout à quel niveau de performance il sera capable d'opérer.

L'attente est immense, tant pour le joueur lui-même que pour le monde du football qui espère le voir briller sur la plus grande scène avant que le temps ne fasse son oeuvre





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