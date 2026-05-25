Forces de Météo : épisode de forte chaleur attendu en France jusqu'à 35 degrés

La vigilance jaune canicule, premier niveau d’alerte, a été étendue à 18 départements jusqu’à mardi, et « ce nombre va très probablement évoluer à la hausse en cours de journée », a détaillé François Gourand, prévisionniste à Météo-France. La chaleur s’étend encore plus au nord, avec quasiment partout plus de 30°C, excepté au bord de la Manche et sur les plages de Méditerranée.

Jusqu'à 35 degrés : un épisode de forte chaleur attendu dans les prochains jours en France En mai, fais ce qu’il te plaît… mais en mai, tu risques aussi de transpirer.

La vigilance jaune canicule, premier niveau d’alerte, a été étendue à 18 départements jusqu’à mardi, et « ce nombre va très probablement évoluer à la hausse en cours de journée », a détaillé François Gourand, prévisionniste à Météo-France. C’est la première fois en mai que le dispositif existe depuis 2004.

Le niveau de vigilance orange, qui concernera à partir de minuit Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique, correspond à un épisode de forte chaleur susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée. La chaleur s’étend encore plus au nord, avec quasiment partout plus de 30°C, excepté au bord de la Manche et sur les plages de Méditerranée.

En France, des records pour un mois de mai ont été battus dans au moins dix stations, dont Bergerac (33,8°C), Noirmoutier (31,8°C, dépassant un record de mai 1995), et Brest (29,8°C), selon les données provisoires de Météo-France.

Une ado en garde à vue dans l’enquête sur la mort d’un enfant de 12 ans à Rennes Cette plante posée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine éloigne les mouches tout l’été (et parfume la pièce mieux qu’une bougie) On nettoie tout au vinaigre blanc depuis des années : il y a au moins 4 surfaces dans votre maison où il ne faut surtout pas en mettre « Je ne savais pas que c’était une arnaque » : ces faux vétérinaires sur les réseaux qui vident les comptes des maître





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Climat Forêts France Gourand Maison Mouches Nettoyage Réseau Vérités

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sur quels seuils se base Météo France pour déclencher une vigilance canicule ?Météo France a prolongé à la journée de lundi la vigilance jaune canicule pour le Finistère et prévient qu’elle pourra être étendue à d’autres départements.

Read more »

Chaleur dans l'Oise : un record de température tombe, les prévisions à venir de Météo FranceUne vague de chaleur traverse la France en cette fin de mois de mai. Des températures estivales un mois avant l'été : dans l'Oise, un record a même été battu sur le thermomètre !

Read more »

Météo France déploie la vigilance jaune canicule à 18 départements, pointe le dôme de chaleur précoceMétéo France élargit son alerte jaune canicule à 18 départements d’après un dôme de chaleur inédit en mai, précisant les températures extrêmes attendues et les mesures de prévention.

Read more »

Chaleur en France: 'globalement très chaud jusqu'à samedi' , prévient Météo-FranceLe temps va rester 'globalement très chaud jusqu'à samedi' en France métropolitaine et la vigilance jaune pourrait s'étendre à d'autres départements, a averti dans un entretien à l'AFP lundi François Gourand, prévisionni...

Read more »