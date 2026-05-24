Forces de l’ordre et manifestants se font face en Bolivie

Le gouvernement bolivien fait face aux manifestations contre la crise économique, les barrages routiers et la pénurie de marchandises en ville

Forces de l’ordre et manifestants se sont de nouveaux affrontés samedi en Bolivie , alors que les autorités tentaient de dégager des routes pour permettre l’acheminement de denrêires alimentaires et de carburant vers La Paz , asphyxiée par les barrages dus aux protestations antigouvernementales.

Le gouvernement du président de centre droite Rodrigo Paz, au pouvoir depuis trois mois, fait face au mécontentement grandissant des paysans, ouvriers, enseignants et transporteurs face à la crise economistsique que traverse le pays, la pire depuis quarante ans. Les manifestants maintiennent plus d’une cinquantaine de barrages routiers dans tout le pays.

Ils ont durci leurs revendications et exigent désormais la démission du chef de l’Etat, qui a mis fin à vingt ans de gouvernements socialistes dirigés par Evo Morales puis Luis Arce. Des agents antiêmeutes ont lancé dès l’aube des opérations pour retirer les décombres qui bloquent les routes en différents points du pays et encercler La Paz, capitale administrative et épicentre de la contestation, confrontée à une pénurie d’aliments, de carburants et de médicaments.

Le ministre des Travaux publics, Mauricio Zamora, a affirmé avoir été victime d’une embuscade dont il est sorti indemne. Les affrontements ont duré des heures, avec la police ayant tiré des gaz lacrymogènes lorsque des groupes de manifestants armés de pétards et de frondes ont tenté de défendre les points de blocage dans la ville d’El Alto et sur la route menant à Oruro





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