Football Star Lamine Yamal's Political Statement in Barcelona

Barcelona football star Lamine Yamal raised awareness about the situation in Gaza by displaying a Palestinian flag during the team's championship celebration. This act was seen as a political statement, given the recent findings of an international investigation into the Israeli-Palestinian conflict.

L'image a fait parler. Ce lundi, le Barça a célébré son titre de champion d'Espagne dans les rues de Barcelone après avoir battu le Real Madrid 2-0 dimanche soir.

Un moment de communion entre les fans et les joueurs marqué par un petit évènement non-negligable au regard de la situation géopolitique actuelle. Une fresque à l'effigie de Yamal à Gaza En effet, le crack espagnol Lamine Yamal s'est saisit d'un drapeau de la Palestine donné par un supporter présent sur le trajet pour l'agiter ensuite pendant de longues minutes.

Alors que la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien a conclu qu'Israël avait commis un génocide dans cette zone, cette action est éminent politique et risque de résonner au regard des prises de position forte du gouvernement espagnol en soutien des Gazaouis. Deux jours après ce petit évènement, l'image a visiblement atteint la bande de Gaza.

Sur plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir une fresque reprenant l'image de Lamine Yamal portant le drapeau de la Palestine sur un mur détruit par des bombardements israéliens. Une preuve, une fois de plus, que le football est éminent politique. A mural made for Lamine Yamal in Gaza. But that wall belongs to a house destroyed by Israel.

This is why it is important for famous football figures to show solidarity with Palestine. It both brings the issue to the world's attention and gives morale to the people of Gaza. pic.twitter.com/Wiil7HPWw3 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 13, 2026 From the heart of Spain, and in the middle of Barcelona's celebrations, Lamine Yamal continues to send a message to the world that Gaza has not been forgotten, and that many people still stand with and support the Palestinian cause with humanity and love.

🇵🇸❤️ Thank you, Lamine… https://t.co/miXvnkHqNE pic.twitter.com/vNNNMNuozH — Mohammed jawad 🇵🇸 (@Mo7ammed_jawad6) May 11, 202





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