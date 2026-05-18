Football News and Highlights

Weekly news and highlights covering UEFA Championship and series like Serie A and Bundesliga.

Tout l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet.

L'After foot, ce show d'après-match est la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France.

La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Estelle Midi (12h-15h), Super Moscato Show (15h-18h), Rothen s'enflamme (18h-20h), l'After Foot (20h-minuit) L'After Foot fête ses 20 ans cette saison ! Les soirs de match et les soirs de Coupes d'Europe sont enrichis par des invités prestigieux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, les soirs de dimanche au jeudi, place à la version originale et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Le dimanche de rêve pour la Roma et la victoire du derby sont abordés en détails. Olise élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Polo гори, qu'Olise peut encore progresser.

OM, Liverpool,itone, Bayern, Serie A et Bundesliga sont quelques-uns des championnats suivis de près. Séquence de matchs et résultats sont donnés au programme. Un hommage vibrant et émouvant était reçu par Griezmann en hommage à sa dernière au Metropolitano. Edgar Groleau, le professeur de football des européens, revient sur ce vibrant hommage.

Arbeloa/Mbappé, Lewandowski, la der’ de Grizou à domicile et l'Atletico sont suivis : L'actualité en Espagne avec Edgar Groleau





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