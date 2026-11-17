L'équipe de France de football tirera au sort son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Nations vendredi, avec l'Espagne comme risque majeur.

La phase de groupe de la Ligue des Nations s'est achevée ce mardi soir avec une qualification inattendue pour la Norvège en quarts de finale. Cette conclusion de groupe laisse les Bleus dans une position stratégique précise alors qu'ils se dirigent vers les demi-finales de cette compétition majeure.

Tirage des quarts de finale de la Ligue des Nations

L'équipe de France connaîtra son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Nations vendredi. En tant que premiers de leur poule, les hommes de Zinédine Zidane bénéficient du statut de tête de série lors de cette épreuve. Ce statut les exempte de rencontrer les autres vainqueurs de groupes parmi lesquels figurent l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne. Le tirage au sort propose donc quatre options distinctes pour les sélectionnés français.

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Les équipes potentielles sont la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne. Si les trois premières nations apparaissent comme des adversaires accessibles pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, le dernier nom sur la liste évoque des souvenirs difficiles. La dernière victoire des Bleus contre la Roja date de la finale de la Ligue des Nations 2021. À cette époque, l'effectif comptait des figures majeures telles que Pogba ou encore Karim Benzema.

Un bilan défavorable contre l'Espagne

Depuis cette victoire historique, l'équipe du coach De La Fuente a dominé les Bleus à trois reprises lors des compétitions majeures. Ces défaites ont eu lieu lors des demi-finales de l'Euro 2024, de la Ligue des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Cette série de résultats négatifs crée un scénario compliqué qui compromet directement les chances de la France d'accueillir le Final Four.

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L'équipe hôte doit obligatoirement être qualifiée pour cette phase finale pour pouvoir organiser l'événement. La crainte d'une confrontation avec l'Espagne pèse donc sur les dirigeants français qui espèrent une issue plus favorable lors du tirage. Cette dynamique historique influence indéniablement les attentes des supporters et des analystes sportifs en cette fin de compétition.

Les perspectives pour l'équipe de France

Les Pays-Bas et la Norvège figurent également parmi les adversaires potentiels les plus redoutés par l'encadrement technique. La performance surprenante de la Norvège en phase de groupe ajoute une couche de complexité à l'analyse tactique. Les Bleus devront préparer minutieusement leur prochain match face à l'une de ces quatre nations.

La qualification pour les demi-finales est acquise, mais la suite de la compétition se profile déjà comme un défi majeur. Chaque détail du tirage vendredi aura des conséquences directes sur le parcours des joueurs de Zinédine Zidane. L'objectif est désormais de maximiser les chances de progression tout en évitant les pièges historiques. La suite de l'aventure se jouera donc dans les prochains jours avec une attention particulière portée à ce tirage décisif pour l'avenir de la sélection nationale.