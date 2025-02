Football : Face à la fermeture des centres de formation, les jeunes Néo-Aquitains cherchent leur place

La fermeture du centre de formation des Girondins de Bordeaux a jeté un voile d'incertitude sur l'avenir des jeunes joueurs néo-aquitains. Face à la disparition de cette filière d'excellence, les clubs amateurs et les recruteurs des grands clubs tentent de capter les meilleurs talents de la région. Le dossier explore les défis et les opportunités pour ces jeunes footballeurs face à cette situation inédite.

Le 5 février, au stade Abel-Laporte au Haillan, les U14 et U15 des Girondins de Bordeaux affrontaient leurs homologues du Pôle Espoirs de Talence. Sur le terrain, se sont retrouvés une grande partie des meilleurs joueurs néo-aquitains de ces deux générations (2010 et 2011).

Autour du terrain, environ 200 personnes : familles, staffs du club bordelais, équipe technique de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine (LFNA) mais aussi des recruteurs (Nantes, Rennes, Toulouse), des agents, des ex-joueurs pros et des historiques de la formation aux Girondins, dont Patrick Battiston et Yannick Stopyra, partis le 5 novembre avec le plan social. \La fermeture du centre de formation du club bordelais, fin juillet, conséquence du dépôt de bilan et de la perte du statut professionnel, a poussé ailleurs près de 60 jeunes de 15 à 18 ans sous contrats et a changé les perspectives de ces adolescents de 13 à 15 ans. « Ça a cassé leur rêve », dit une maman. Ça complexifie au moins leur parcours vers leur Graal. Le centre de formation des Girondins, c’était 15 à 17 joueurs de la région en moyenne sur une vingtaine, par année d’âge. Ils n’avaient pas l’assurance de suivre les pas des Biumla, Angely, De Amorim, derniers locaux à avoir signé un contrat pro, mais ils avaient au moins la possibilité de suivre une filière qui a fait ses preuves. Selon les statistiques de la Fédération Française (FFF), la proximité géographique avec la famille est un facteur de réussite. \Seul club professionnel de la région, les Béarnais ne possèdent pas de centre de formation mais y tendent année après année « Chaque année, nous avions trois à cinq joueurs qui signaient aux Girondins. Pour eux, c’était une sécurité pour la suite », dit Benoît Michelena, responsable du Pôle Espoirs regroupant, au CREPS, une sélection de quinze joueurs U14 et autant de U15 de la région. Une structure qui travaillait au recrutement en lien avec le club bordelais pour intégrer un maximum de régionaux de ces âges dans l’une des deux structures en préformation (13-15 ans). Pour le « placer » ses ouailles à leur sortie de ce premier cycle, Michelena doit aussi faire sans Niort, qui avait fermé son centre avant même la liquidation de l’été dernier. « Ça accroît notre responsabilité pour leur donner de la visibilité et de bien les aiguiller », poursuit-il. La nature ayant horreur du vide, Nantes et Toulouse, déjà présents sur le nord et le sud de la Nouvelle-Aquitaine, ont monté leur curseur de détection, en particulier sur la Métropole bordelaise. « On avait déjà développé des liens avec eux, mais aussi avec Clermont, Lorient, Monaco et on les a accentués cette année, note Benoît Michelena. Rennes a toujours regardé. On a aussi un gardien parti à Metz, Strasbourg passe à l’offensive en envoyant des recruteurs. Chaque club pro a ses critères et, dès la détection, on essaie de prendre des profils différents pour intéresser le maximum d’entre eux. Des structures privées organisent même des rassemblements, souvent payants, en conviant les clubs pros. Le « gratin » de ces tranches d’âge n’a pas de soucis à se faire, si ce n’est celui de l’éloignement du cocon familial. La question se pose pour la tranche d’en dessous, non ciblée par les centres pros éloignés et en développement morphologique. Là où un Aurélien Tchouaméni, dans les radars de toute la France dès les U13, aurait vite trouvé un contrat, un Jules Koundé n’aurait peut-être pas vécu la même progression sans la proximité des Girondins. À sa sortie des U15, seul Sochaux lui avait proposé un essai, non concluant. \Responsable de la préformation et dernier formateur salarié de la société anonyme, l’ancien milieu de terrain international se bat pour reconstruire à partir de la « génération 2010 » Alors que Rio Mavuba se bat pour continuer à proposer une filière d’excellence, le club sextuple champion de France se retrouve en concurrence avec les amateurs sur les critères prioritaires des parents - scolarité, hébergement, encadrement - en plus du niveau de jeu. Les Girondins n’alignent ni U17 nationaux, ni U19 nationaux, au contraire du SA Mérignac (les deux), de Bergerac (U19), de Villenave-d’Ornon (U17), de Marmande (U17





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football Girondins De Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Jeunes Joueurs Centre De Formation Recruteurs Opportunités Défis Pôle Espoirs

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Prix de l’économie Néo-Aquitains : Poujoulat ou le triomphe d’un fumisteLe prix de l’économie Néo-Aquitains organisé par « Sud Ouest », la Banque populaire, la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Pouey International, a son champion régional.

Lire la suite »

Ebony et Franck : un face-à-face inédit et symbolique face au racisme en ligneEbony et Franck, deux candidats de Star Academy, se rencontrent samedi soir en demi-finale dans un événement symbolique. Le choix d'Ebony de se confronter à Franck plutôt qu'à d'autres candidats est interprété comme une volonté de garantir une place en finale à un candidat noir, un événement inédit dans l'histoire de l'émission. Ce choix, cependant, a déclenché une vague de critiques racistes sur les réseaux sociaux, forçant TF1 et Endemol à condamner ces attaques et à se défendre contre le racisme banalisé.

Lire la suite »

Football (Régional 1) : courte défaite de l'AF Biars Bretenoux face à L'Union Saint-JeanAF Biars Bretenoux 1 - L'Union Saint Jean FC 2 MT : 1-2. Buts pour l’AF Biars Bretenoux : El Oula (28e). Buts L’Union Saint-Jean : Rafion (23e), Rigaudy (29e). AFBB : Bouges, Alonso, Pereira, Boussac, Garrigou, Kaba, Dieme, El Oula, Couty, El Atallati ; Lacombe, Lacambre, Poignet.

Lire la suite »

Football (Régional 2) : Cahors FC cède dans le dernier quart d’heure face à Rodez 3Cahors FC 1 – Rodez III 3 MT : 1-1. But pour Cahors FC : Garcia (14e). But pour Rodez : Florent (31e), Pujos (75e), Campergue (83e).

Lire la suite »

Football (Régional 2) : Cahors FC renversant, le FCQFC s’incline face au FC ComtalMené 1 à 0, Cahors FC stoppé sa mauvaise série en s’imposant 2 à 1 face à LUnion Saint Jean FC 2. De son côté le Figeac Capdenac QFC s’est incliné 2 à 1 face à une équipe du FC Comtal qui joue les premiers rôles dans la poule C de Régional 2.

Lire la suite »

Le club de football de Saint-Jean-de-Luz dans l'incertitude face au terrain synthétiqueLe président du club d'Arin Luzien, Stéphane Ortiz, et son vice-président, Sébastien Teillary, expriment leur inquiétude concernant le calendrier du chantier de terrain synthétique, malgré les engagements de la municipalité. Le contexte national budgétaire et l'absence de confirmation de subventions menacent la survie du club.

Lire la suite »