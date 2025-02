Football et Rugby : Diminuer d'un tiers leur empreinte carbone d'ici 2050

Le groupe d'études Shift Project propose des solutions pour réduire l'impact environnemental du football et du rugby. L'étude met en lumière les émissions liées aux déplacements et propose des alternatives comme le développement des transports en commun et le covoiturage. La rénovation des enceintes et l'augmentation des offres végétariennes sont également suggérées pour réduire la production de méthane.

Le groupe d'études Shift Project propose plusieurs solutions pour réduire considérablement l' empreinte carbone du football et du rugby d'ici 2050. Selon leurs travaux publiés jeudi, les pratiques combinées de ces deux sports majeurs français ont produit 2,2 millions de tonnes de CO2 en 2022, l'équivalent des émissions d'une ville comme Rennes.

L'étude révèle que les déplacements représentent 80% des émissions, 68% pour les spectateurs, 7% pour les déplacements des équipes et 5% pour les salariés. \\\Pour atténuer cet impact environnemental, le rapport suggère de développer les transports en commun pour accéder aux stades et d'installer des bornes de recharge électrique sur les parkings. La Ligue de football professionnel (LFP), consciente de l'enjeu, met en place des initiatives écologiques via sa Licence club, notamment en récompensant les clubs qui adoptent des pratiques durables. Le communiqué de la LFP précise que 25% des déplacements des équipes professionnelles se font en train. Cependant, l'utilisation du rail rencontre des obstacles liés à la sécurité, aux besoins de récupération des sportifs et aux questions d'organisation. \\\Le rugby, quant à lui, met en place des solutions comme une plateforme de covoiturage pour les supporters et encourage régulièrement cette pratique. Le rapport souligne également l'importance de la rénovation des enceintes et de l'expansion des offres végétariennes dans les stades pour réduire la production de méthane liée à l'élevage bovin. En ciblant ces leviers, le football et le rugby pourraient diminuer leur bilan carbone de 68% d'ici 2050, sans modifier la structure des compétitions. Cependant, il est important de noter que le nombre de compétitions et d'équipes augmente continuellement, notamment avec l'expansion de la Coupe du monde de football de 32 à 48 équipes en 2026 et l'intégration de clubs sud-africains dans la Champions Cup européenne, ce qui pourrait contrarier les efforts de réduction des émissions





