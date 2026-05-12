Des matches importants ont eu lieu ce week-end dans le championnat de Régional 3, poussant le suspense et exigeant une tactique imprégnée d'expérience des équipes صوتیelles.

Saint-Nicolas 3 – Auch Foot II 0 - Les Auscitains jouaient une carte importante dans l’optique du maintien. Malheureusement, ils n’ont rien pu faire chez des Tarn-et-Garonnais eux-mêmes en quête de points pour sauver leur peau.

L’opération maintien se complique donc pour les hommes de Dalzovo, même si mathématiquement il reste un petit espoir. Pour cela, il faudra faire un sans-faute lors des deux dernières journées ! Jeune Entente Toulousaine II 2 – Sainte-Christie Preignan AS 0 - Le SCPAS n’est plus dans le bon tempo, puisque sa dernière victoire remonte au 7 février !

Ce week-end, encore, les partenaires de Carrere ont baissé pavillon face à la réserve de la JET, qui lutte pour le maintien. D’ailleurs, les Toulousains ont rapidement fait la différence face aux Gersois restés impuissants. Le SCPAS finit en roue libre et l’objectif de cette dernière ligne droite sera simplement d’accrocher une troisième place honorifique. Un rang à disputer à distance avec le FC L’Isle-Jourdain.

AS Fleurance La Sauvetat 1 – FC L’Isle-Jourdain 4 - Les Fleurantins ont raté l’occasion d’assurer leur maintien. Il leur reste donc une victoire à aller chercher lors des deux derniers matchs (voir compte rendu détaillé ici)





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