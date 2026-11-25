Une étude de la Fondation des Femmes révèle que quitter un conjoint violent coûte jusqu'à 16 842 euros en trois mois. Analyse des freins financiers et des manques du système d'aide.

Une étude détaillée publiée par la Fondation des Femmes met en lumière l'obstacle financier majeur qui empêche nombre de femmes de quitter leur conjoint violent. L'organisation dénonce un système de protection social insuffisant face à la réalité économique brutale de la séparation forcée. Les auteures du rapport, Margaux Collet et Alice Gayraud, ont modélisé les dépenses réelles pour deux profils types, révélant des sommes colossales à avancer immédiatement.

Modélisation du coût financier par profil

Pour chiffrer cette réalité, les chercheuses ont pris le cas de deux femmes du même âge, toutes deux assistantes sociales percevant environ 1 500 euros nets par mois. La première scenario implique une mère de deux enfants de quatre et sept ans, tandis que la seconde scenario concerne une femme sans enfants. L'exercice vise à calculer les sommes que chacune devrait débourser de sa poche pour quitter le domicile conjugal du jour au lendemain.

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La mère de famille se voit confrontée à des dépenses de relogement immédiates. Après avoir payé deux semaines d'hôtel, elle doit avancer le dépôt de garantie pour un trois-pièces, puis meubler et équiper le logement. Ces frais de réinstallation absorbent ainsi plus de 7 000 euros selon les calculs établis par l'association. Ce poste représente la charge la plus lourde pour elle au tout début du processus de départ.

S'y ajoutent les frais de justice, estimés à 900 euros et partiellement allégés par l'aide juridictionnelle. Parallèlement, elle doit financer une séance hebdomadaire avec un psychologue spécialisé pour elle-même et chacun de ses enfants, représentant 3 240 euros pour cette période. Ces soins sont essentiels pour traiter les traumatismes subis mais restent coûteux.

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L'étude intègre également le déficit budgétaire entre le salaire de la mère et le budget nécessaire pour faire vivre décemment sa famille. Ce manque à gagner s'élève à 5 658 euros sur la période analysée. Au total, cette mère de famille aurait à dépenser en trois mois 16 842 euros, soit l'équivalent de près de onze mois de salaire. C'est une somme inaccessible sans épuisement total des ressources.

Impact différentiel selon la situation familiale

Pour la femme sans enfant, la structure des coûts évolue significativement, avec la justice devenant le poste le plus lourd. En effet, elle n'a droit qu'à l'aide juridictionnelle partielle, contrairement à la mère de famille qui bénéficie d'aides plus étendues pour ses enfants. Cette disparité de traitement augmente drastiquement son fardeau financier personnel.

De la demande d'ordonnance de protection jusqu'au divorce, ses frais de justice approchent les 6 800 euros. Cette somme représente près de la moitié du coût total de son départ, qui s'élève à 14 154 euros sur trois mois. Bien que le montant soit légèrement inférieur à celui de la mère, le rapport sur les revenus reste extrêmement défavorable pour elle.

Floriane Volt, directrice du plaidoyer de la Fondation des Femmes, souligne que les violences touchent toutes les classes sociales mais différemment selon la situation économique des femmes. Celles qui disposent de ressources propres ou d'un entourage solidaire peuvent partir à un coût beaucoup moins fort que celles qui sont les plus précaires. L'inégalité face à la sécurité économique reste un problème structurel.

Manques criants des dispositifs d'aide actuels

L'association met en avant le caractère sous-dimensionné ou difficile d'accès des dispositifs de soutien existants. L'aide universelle d'urgence (AUU), Mon Soutien Psy et l'hébergement d'urgence sont jugés insuffisants pour couvrir la réalité des besoins immédiats des victimes. Ces outils ne parviennent pas à absorber le choc financier initial de la séparation.

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" Ce que les victimes paient de leur poche, c'est aussi ce que l'État, la solidarité, les assurances ou les mutuelles ne financent pas ", déplore Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes. Son constat pointe du doigt l'absence de prise en charge intégrale par la protection sociale française. La charge financière retombe entièrement sur les épaules des femmes, souvent déjà épuisées.

L'étude précise que ce chiffrage n'intègre pas les coûts indirects, tels que les pertes de revenus liées aux arrêts maladie ou aux carrières interrompues. Ces effets à long terme alourdissent encore le bilan économique de la violence conjugale. Le rapport vise à prévenir les " faux départs ", où les femmes renoncent à partir ou reviennent chez leur conjoint faute d'argent.

Perspectives et appels à la réforme

Face à ce constat, l'association demande un renforcement concret des moyens publics. Les revendications incluent davantage de places dans les hébergements spécialisés et un meilleur accès à l'aide universelle d'urgence. Il est également exigé le remboursement intégral des soins liés au psychotraumatisme par la sécurité sociale.

Le contexte politique est marqué par une mobilisation citoyenne importante. Environ 150 personnes ont manifesté à Agen pour dénoncer les écarts entre les discours politiques et la réalité du terrain. D'autres rassemblements sont prévus partout en France pour réclamer une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette mobilisation s'inscrit dans une demande plus large de moyens concrets plutôt que de simples lois. Comme le souligne l'adage cité lors des manifestations, " une loi intégrale, c'est bien, des moyens, c'est mieux ". La Fondation des Femmes insiste sur la nécessité de transformer ces promesses en solutions financières tangibles pour les victimes les plus vulnérables.