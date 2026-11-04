Fondation Brigitte Bardot : Disparition Mini Moke et conflit avec Bernard d'Ormale

Tension entre la Fondation Brigitte Bardot et Bernard d'Ormale. Le président Max Guazzini évoque la disparition d'une Mini Moke après l'éviction du veuf de La Madrague.

Le conflit juridique et personnel opposant Bernard d'Ormale à la Fondation Brigitte Bardot s'intensifie avec l'évocation de la disparition d'un objet emblématique. Max Guazzini, nouveau président de l'institution, a révélé que la Mini Moke de collection ayant appartenu à l'ancienne actrice n'est plus visible dans la propriété. Cette annonce survient alors que le mari de la défunte dénonce son éviction brutale de La Madrague.

Disparition de la Mini Moke de Brigitte Bardot

La Mini Moke possédée par Brigitte Bardot, décédée en 2025 à l'âge de 91 ans, a disparu des lieux. L'icône du cinéma français detenait trois exemplaires de ce modèle iconique, mais c'est spécifiquement celui qui se trouvait dans un garage de La Garrigue qui est au cœur de cette polémique. Les responsables de la Fondation ont constaté que cet objet de valeur ne se trouve plus sur place, soulevant des questions sur son emplacement actuel.

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Accusations mutuelles à La Madrague

Bernard d'Ormale affirme avoir été victime d'une expulsion injustifiée de sa résidence historique. En revanche, la Fondation Brigitte Bardot soutient agir conformément aux dernières volontés de l'actrice, qui avait explicitement demandé le départ de son conjoint. L'institution justifie ses mesures préventives par le constat quotidien de sacs entiers sortis de la maison, indiquant une vidange progressive des lieux par l'ancien homme d'affaires.

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Défense de Bernard d'Ormale et de son avocate

L'avocate de Bernard d'Ormale conteste vigoureusement ces allégations, qualifiant la situation d'éprouvante pour son client âgé de 85 ans. Elle souligne l'impossibilité pratique pour un homme de cet âge de gérer seul le déménagement de trente-cinq années de vie commune. Selon elle, les accusations de vol sont infondées et visent à nuire à la réputation d'un veuve déjà affaibli par le contexte conflictuel entourant l'héritage.

Réactions publiques et controverses médiatiques

Les tensions ont éclaté publiquement lors d'apparitions médiatiques, notamment sur France 5 et dans les colonnes de Var-Matin. Max Guazzini a répondu aux critiques virulentes en insistant sur la nécessité de respecter la mémoire de Brigitte Bardot. Il a également fait référence à une lettre datée de 2022, attribuée à l'actrice, dont l'authenticité est contestée par Bernard d'Ormale, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à cette affaire familiale et patrimoniale.