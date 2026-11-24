La Fondation recherche Alzheimer organise des consultations gratuites à Dax pour sensibiliser au dépistage précoce. Plus de 40 personnes testées le 19 novembre 2026.

La Fondation recherche Alzheimer a organisé un Rendez-vous mémoire gratuit dans la ville de Dax, située dans les Landes, le jeudi 19 novembre 2026. Cette initiative vise à sensibiliser le public aux troubles cognitifs et à promouvoir un repérage précoce des symptômes. L'événement a attiré une quarantaine de participants inscrits à l'avance, souhaitant évaluer l'état de leur mémoire.

Objectif de sensibilisation plutôt que diagnostic médical

Marine Fourquet, directrice scientifique de la Fondation recherche Alzheimer, a immédiatement clarifié la nature de cette intervention. Il ne s'agit pas d'un acte médical visant à poser un diagnostic, mais d'une action de prévention et de conscience collective. L'association, reconnue d'utilité publique et implantée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, étend ainsi son modèle expérimental à de nouveaux territoires.

Also read France Alzheimer 47 relance ses activités en Albret

Cette démarche s'inscrit dans la prolongation du dispositif mis en place lors de la Semaine mauve de septembre. Elle répond également à l'adoption d'une proposition de loi portée par la sénatrice Monique Lubin. Ce texte, voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le lundi 12 octobre 2026, assure la pérennité des établissements expérimentaux comme le Village Alzheimer de Dax pour les quinze prochaines années.

Déroulement des tests cognitifs et accompagnement personnalisé

La consultation d'une durée d'une demi-heure se structure en trois temps distincts pour optimiser l'échange. Les participants remplissent un dossier dans la salle d'attente, permettant aux spécialistes de comprendre leurs inquiétudes avant l'entretien. Cette préparation facilite l'analyse des besoins spécifiques exprimés par chaque individu venu chercher des réponses.

Advertisement

Le premier exercice utilise une tablette tactile munie d'un microphone. Le participant doit lire à haute voix une liste de cinq mots, les mémoriser, puis les associer à des chiffres. Cette épreuve teste la mémoire immédiate et la capacité d'association. Bernard, un retraité dacquois de 77 ans, a ainsi démontré son application lors de cette première étape.

Le second test présente des symboles apparaissant sous des cases numérotées de zéro à neuf. L'utilisateur doit retrouver le modèle sur deux séries de neuf chiffres. Le système propose ensuite de répéter les cinq mots mémorés plus tôt, validant ainsi la rétention à long terme. Ces deux exercices établis par les équipes de la fondation offrent un premier indicateur sur les fonctions cognitives.

Perception de la mémoire et facteurs de risque multifactoriels

Bernard exprime sa frustration face à la difficulté de se rendre compte de ses propres pertes cognitives. Il estime qu'il est compliqué d'avoir conscience que l'on perd sa mémoire si personne ne vient nous le dire. Cette situation illustre le sentiment de doute qui naît lorsque le comportement change ou que les activités diffèrent de celles des pairs du même âge.

Marine Fourquet rassure les participants sur les causes de la maladie d'Alzheimer. Les facteurs génétiques ne représentent qu'un pour cent des cas. La maladie est principalement multifactorielle, touchant les systèmes cardiovasculaire et métabolique. Cette information cruciale permet de déculpabiliser et de réduire l'anxiété liée à la peur d'une hérédité directe.

Advertisement

Déploiement national et contexte de la recherche

Le dispositif est désormais déployé dans vingt-quatre départements prioritaires à travers la France. Il succède à une phase d'expérimentation menée dans la capitale et quelques grandes villes au printemps dernier. La journée de Dax sert de modèle pour démontrer l'efficacité de ce format décentralisé de sensibilisation.

Cette action coïncide avec la Journée mondiale Alzheimer, célébrée le 21 septembre, bien que les événements se poursuivent tout au long de l'année. La Fondation pour la recherche médicale soutient financièrement des projets innovants, comme celui mené au centre Inserm Neurocentre Magendie à Bordeaux. Ces initiatives visent à transformer la prise en charge et à offrir de l'espoir aux patients et à leurs familles.