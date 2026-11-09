Fonction publique : Syndicats CGT, UNSA et FSU appellent à la grève du 17 novembre pour les salaires

La CGT, l'UNSA, la FSU, Solidaires, le CFE-CGC et la FAFP convoquent les agents publics à la grève le 17 novembre. La CFDT et Force ouvrière boycottent l'appels.

La CGT, l'UNSA, la FSU, Solidaires, le CFE-CGC et la FAFP appellent à la grève dans la fonction publique pour le 17 novembre. Cette mobilisation vise principalement à obtenir des revalorisations salariales face à l'inflation persistante.

Appel à la grève du 17 novembre par l'intersyndicale

Plusieurs organisations syndicales de la fonction publique publient un appel commun pour une grève le 17 novembre. L'objectif est de réclamer des augmentations de salaires pour les millions d'agents publics. Ces syndicats jugent impossible de maintenir le point d'indice gelé pour une quatrième année consécutive. Ils soulignent que l'inflation continue de progresser et érode le pouvoir d'achat.

Also read CGT et CFDT refusent la hausse du Smic, appel à la grève

Force ouvrière et CFDT maintiennent leur abstention

La deuxième force syndicale, Force ouvrière, ainsi que la troisième, la CFDT, ne signent pas cet appel. Le secrétaire général de Force ouvrière Fonction publique, Christian Grolier, explique ne pas vouloir transformer le moment interprofessionnel actuel en mouvement spécifique à la fonction publique. Ces deux organisations souhaitent attendre l'issue de plusieurs rencontres prévues cette semaine à Bercy et Matignon. Elles doivent se rencontrer avant le 17 novembre pour se positionner officiellement sur cette convocation.

Revendications salariales et revalorisation du point d'indice

Les syndicats signataires demandent une revalorisation significative de la valeur du point d'indice. Ils exigent également son indexation sur l'inflation pour suivre l'évolution des prix. Un chantier de refonte des grilles indiciaires doit s'ouvrir rapidement selon eux. Cette mesure vise à revaloriser les carrières de tous les agents publics sans exception. Le but est d'améliorer les conditions de travail et la reconnaissance professionnelle dans tous les secteurs.

Advertisement

Bilan de la grève du 5 novembre et impact actuel

Lors de la mobilisation du 5 novembre, plus de 10% des agents de la fonction publique de l'État étaient en grève. Dans la fonction publique territoriale, le taux de grévistes s'élevait à 6,10%. Pour la fonction publique hospitalière, ce chiffre atteint 4,97%. Ces chiffres concernent l'ensemble des 5,8 millions d'agents publics en France. Cette journée avait été marquée par des violences, incendies, coups de couteau et jets de boules de pétanque selon les bilans.

Réunions à venir avec le gouvernement et propositions

Les syndicats de la fonction publique seront reçus vendredi par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, doit également recevoir les syndicats à Bercy en amont cette semaine. Début octobre, David Amiel avait déjà proposé aux syndicats une hausse de l'indice minimum des fonctionnaires. Cette proposition visait à permettre à environ 400.000 agents publics de percevoir un salaire de base supérieur au Smic.