Fonction publique : Sébastien Lecornu reçoit les syndicats avant la grève du 17 novembre

Rencontre cruciale entre l'Etat et les syndicats sur la revalorisation des salaires, face à la hausse du Smic et à la grève prévue le 17 novembre pour 5,8 millions d'agents.

Les principaux syndicats de la fonction publique se rendent vendredi à Matignon pour une réunion d'importance capitale avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Cet entretien vise à examiner les perspectives de revalorisation salariale pour les 5,8 millions d'agents de l'État, dans un contexte tendu précédant une grande mobilisation sociale.

Une attente salariale après la hausse du Smic

Cette rencontre intervient quelques jours seulement après l'annonce d'une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), une mesure qui n'a pas satisfait les représentants du personnel. Les huit organisations syndicales représentatives espèrent que ce dialogue permettra d'ouvrir la voie à une amélioration concrète des conditions financières des agents, particulièrement ceux aux revenus les plus modestes. Le Premier ministre a d'ailleurs précisé dans un courrier que l'examen porterait une attention particulière sur cette catégorie vulnerable de la fonction publique.

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Le mécanisme de la smicardisation en cause

La situation actuelle est dégradée par un phénomène de smicardisation qui touche durablement les bas salaires de la fonction publique. Depuis l'exclusion d'une augmentation générale en juillet et le gel du point d'indice pour la quatrième année consécutive, les écarts se réduisent dangereusement. Le salaire de base des agents est calculé sur des grilles qui, avec le temps, voient leurs niveaux les plus bas rattrapés puis dépassés par la montée du Smic. Ce tassement salarial empêche une progression naturelle des carrières pour de nombreux agents.

Ce processus génère un dispositif indemnitaire complexe et coûteux pour les finances publiques. La loi interdisant toute rémunération inférieure au Smic, les agents dont le salaire de base est trop faible perçoivent une indemnité compensatoire dite différentielle. Cette situation, qualifiée de jamais-vue par les syndicats, signifie que près de 20 % des agents, soit environ 1,1 million de personnes, voient leur revenu de base complété par cette aide légale.

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Position de l'État et contraintes budgétaires

Le gouvernement maintient une position de fermeté budgétaire justifiée par des comptes publics sous tension. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a déjà rappelé que la revalorisation uniforme de la valeur du point d'indice de 1 % coûterait 2,4 milliards d'euros supplémentaires à l'État. Cette dépense est jugée non envisageable au vu du déficit public qui devrait atteindre 5,4 % du PIB en 2026. Bercy refuse donc toute augmentation généralisée au profit de mesures ciblées.

Pour tenter de désengorger ce système, l'exécutif pourrait proposer de relever les salaires de base des agents les moins rémunérés. Cette piste, évoquée par David Amiel en octobre, viserait à sortir environ 400 000 bénéficiaires de l'indemnité différentielle sans augmenter leur revenu global au-delà du Smic. Cependant, les estimations actuelles montrent que plus d'un million d'agents pourraient être concernés après la dernière hausse du Smic rendant ces anciens chiffrages obsolètes.

Menace de grève du 17 novembre

Les négociations se déroulent sous la menace d'une grève générale massive annoncée pour le 17 novembre. Toutes les organisations syndicales, sauf la CFDT, ont appelé à cette mobilisation, relançant la contestation après les mouvements des 29 septembre et 5 novembre. Les deux principales fédérations, la CGT et Force ouvrière, sont particulièrement actives dans cet appel. La situation est perçue comme une dernière chance pour éviter une paralysie accrue des services publics.

Les syndicats dénoncent une double peine pour les agents touchés par l'indemnité différentielle. Ils restent classés comme smicards tout en perdant des points de retraite car leurs cotisations ne reflètent pas leur pouvoir d'achat réel. Christian Grolier de Force ouvrière et Caroline Chevé de la FSU soulignent l'urgence de rectifier cette politique salariale qui pèse sur le moral et les finances des agents, alors que l'inflation grève toujours leur pouvoir d'achat.